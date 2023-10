Fernández, Sirera, Montserrat, Reyes, Martin...

En las pasadas elecciones municipales el PP catalán sólo logró hacer lista electoral en el 25% de los municipios de Cataluña. Un gran problema. No hay estructura de partido. Los presidentes provinciales están retratados, por cierto. Y no es nuevo. En realidad, los populares allí se han dedicado más a hacer estrategias para, sobre el papel, ganarse votantes de distintos sectores, que a trabajarse una implantación territorial real. Han desoído que las casas siempre es mejor empezarlas por la base. El PP de Cataluña no es una cuestión solo de nombres. Es más profundo lo que le ocurre.

A.M. BEAUMONT