A Ayuso nadie le comunicó la comida de Feijóo con Casado. Tampoco eso que sale de Génova sobre que Teo seguirá siendo diputado mientras quiera. ¿Le gusta a la presidenta madrileña? Pues, no. Aunque diga que “ni fu ni fa”. Ella está a lo importante, ganar las elecciones dentro de 95 días. No quiere darse tiros en el pie ni que se lo den compañeros que no saben dónde disparan. A.M. BEAUMONT