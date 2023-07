El antisanchismo imparable

No seré quien grite nunca “¡Qué te vote Txapote!” contra Sánchez. Por mucho que haya hecho el presidente para merecerlo. Pero sí reconozco se ha convertido en una expresión que se utiliza, sobre todo por jóvenes, para manifestar un deseo liberalizador contra los excesos cesaristas del sanchismo. Ciertamente, el socialismo llega al cara a cara con Feijóo del lunes escondido tras la debacle del 28M. Todo lo apuesta a un enorme éxito de su líder en Atresmedia. No será fácil. El deseo por derrocar el sanchismo es un huracán poderoso que bate España. A.M. BEAUMONT