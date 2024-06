Pido perdón a Puigdemont y Maleni Álvarez

Esquilmaron 680 millones de euros que deberían haber ido a los parados para meterlos en los bolsillos de los afines. Una trama para sostener el chiringuito socialista andaluz. El escándalo corrupto mayor conocido en España. Los ERE de Andalucía. "¡Qué son mil millones, Chiqui!", versión cutre ministra de Hacienda, Marisú Montero. Pues agárrense que vienen curvas.

Ahora, vamos a tener que pedir disculpas a los chorizos, porque les hemos perseguido. El Tribunal Constitucional, en manos de Cándido Conde-Pumpido, siempre tan solicito para mancharse la toga con el polvo del camino del PSOE, ya ha exonerado a Maleni Álvarez que estaba inhabilitada nueve años por tal tropelía. La ex ministra de ZP, rauda, ha acusado a diestro y siniestro de haberla perseguido. Pobre víctima.

La misma historia, aunque enfocada desde otro ángulo que con la ley de Amnistía para los independentistas catalanes. No sólo debemos olvidarnos de los delitos que han cometido, con eso no les basta. Los españoles tenemos que pedir perdón a aquellos que el Tribunal Supremo condenó por ser corruptos y tratar violentamente de subvertir la Constitución. Lo que todos vimos, no lo vimos. La historia se escribe al revés… y punto. Palabra de Pedro Sánchez. A.M.BEAUMONT