¡Sálvame, Feijóo!

¿Razones de Estado? No, el interés de Pedro Sánchez. El socialismo patrio ha ido tan lejos en su carrera alocada por mantenerse en el poder, que confunde a su líder con un monarca absoluto: “España soy yo”, puede proclamar el presidente a su séquito sin que nadie rechiste. Sin embargo, pronto se han caído del “muro” donde estaban subidos y han tenido que mirar al PP para pedirle “por corresponsabilidad” que apoye los decretos que sus socios de investidura rechazan. Demasiado temprano se le ha roto la vajilla en pedazos a Sánchez para no escuchar el estropicio. La Moncloa se ha dado de bruces con su debilidad. Quién por su gusto duerme en el suelo, no hay que tenerle duelo. ¿No era a Alberto Núñez Feijóo a quien le faltaban apoyos para gobernar? A.M. BEAUMONT