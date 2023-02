Celia Villalobos, junto a Luisa Fernanda Rudi, gran protagonista mediática de la mañana. Aznar y Rajoy con Feijóo por la tarde. Históricas fotos. Ayuso dio en el clavo sobre la primera jornada del cónclave del PP en Valencia con los ex: “Soy de otra etapa y generación y tengo otro modelo”. Lo fácil hoy sería contar cómo la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por mirar hacia atrás. No lo haré. A.M. BEAUMONT