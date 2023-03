Ramontxu no sabe dónde meterse ante una situación "surrealista" con el público

El presentador de "Ailoviu", en la televisión autonómica manchega, se vio envuelto en un momento divertido protagonizado por dos mujeres del público: una quería una foto y otra ligar.

Ramón García continúa con su andanza por CMM y su programa Ailoviu, que se emite cada tarde en la televisión autonómica manchega y que sigue la estela de La tarde, aquí y ahora de Juan y Medio en Canal Sur, pero con la esencia que el mítico presentador de TVE le otorga. Este jueves, sin ir más lejos, el popular rostro televisivo regalaba a su audiencia y a los usuarios de Twitter un momento surrealista a la par que divertido. Precisamente, unos 61.000 espectadores de media, con un 12,7% de cuota de pantalla, fueron testigos directos de ello.

Todo ocurría en las gradas del público. Ramontxu, que le gusta mostrarse cercano a quienes visitan el programa de CMM no dudó ni un segundo en acceder a las mismas y acercarse a las mujeres y hombres que habían acudido este jueves a Ailoviu. Lo que no sabía el presentador es que ese gesto acabaría convirtiéndose en una especie de escena de discoteca en la que liga con alguien que acaba de conocer, teniendo como banda sonora Shocking blue, de la banda musical Venus.

Ramón García no esperaba "ligar" en Ailoviu

"Todos los días te veo", le decía una de las mujeres del público, mientras se abrazaba a Ramón García después de haber bailado. El presentador, halagado por ese comentario, quiso señalar un hecho que le ocurría con todas las señoras: "Cómo le gustan golpearme a las abuelas. No me tocan, me golpean", comentaba a los asistentes y a la gente que lo veía desde casa, mientras que la señora le daba palmaditas en la barriga a la vez que le pedía una foto. Ramontxu super atento con esta mujer, le dijo que mirase a la cámara para capturar el momento.

Mientras que estaba en esas, una mujer que estaba sentada justo al otro lado de Ramón García aparecía ante la cámara. "¿Usted está soltera?", le preguntaba el presentador de CMM, obteniendo una respuesta afirmativa por parte de la señora. "Así que se ha levantado al lado mío. Mira como ha pillado rápido...", bromeaba Ramontxu a la vez que esta "se enganchaba" a él. "Si eres más guapo en persona", atinaba a decir la señora, mientras que la otra, con quien había bailado, continuaba pidiendo la foto, que ya se habían hecho. "Espera, pa' un día que ligo", le decía el de Ailoviu, provocando la risa de los asistentes y de sus dos "pretendientas".