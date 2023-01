Dani Mateo, baja en "Zapeando" y "El Intermedio", informa del motivo en redes

El presentador y colaborador de La Sexta ha vuelto a "desaparecer" de su puesto de trabajo, pero esta vez, a diferencia de las anteriores, sí ha contado a sus seguidores qué le ha pasado.

Dani Mateo desaparece de nuevo de La Sexta. El presentador de Zapeando y colaborador de El Intermedio, formato que capitanea El Gran Wyoming, vuelve a estar de baja. Pero, a diferencia de sus anteriores ausencias, el también humorista ha decidido compartir en Twitter e Instagram los motivos que le han llevado a no ocupar su sitio en ambos programas, que no es otro que su estado de salud. Este mismo martes, 24 de enero, el catalán informaba de su situación a través de una publicación en su perfil personal de ambas redes.

Pese a que no dio muchos detalles de lo que le ocurría, Dani Mateo contaba un poco lo ocurrido y se mostró optimista al asegurar que esperaba estar en óptimas condiciones para acudir a sus obligaciones laborales al día siguiente: "A 0 de voz. Me pongo capucha para hacerlo aún más dramático. Espero que con reposo y medicinas (yo les tengo mucha fe. Soy un excéntrico...). Mañana ya esté otra vez operativo. Disfrutad de Zapeando y de El intermedio, que son dos programas buenísimos incluso sin mí", escribió. Pero no fue así.

Dani Mateo habla de su salud en Twitter e Instagram

Este mismo miércoles 25 de enero, un nuevo "parte médico" de Dani Mateo llegaba a sus redes sociales: "Ah, pues no… Sigo fatal. A veces el cuerpo dice basta aunque la cabeza diga sigue", escribía en sus perfiles, acompañando el texto con una fotografía. "Si le pasa a Rafa Nadal, que es lo más parecido a un superhéroe, que no me pasará a mí, que quizás sea de lo menos parecido. Gracias a todos por los mensajitos de apoyo y cariño. Espero estar de vuelta lo antes posible. A seguir viendo Zapeando y El intermedio", continuaba su mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Mateo (@danimateoagain)

Este texto finalizaba acordándose de una de las colaboradoras del programa que presenta en La Sexta: "PD: agradezco cualquier consejo en plan Boticaria García que me deis…". Así, Lorena Castell seguirá al frente del magacín de sobremesa y su espacio en el show de El Gran Wyoming será ocupado con otro contenido hasta que se encuentre completamente recuperado y pueda volver a ponerse frente a las cámaras y los focos.