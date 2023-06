La reacción impasible de Belén Esteban ante el final de "Sálvame Limón"

La colaboradora de "Sálvame" se ha pronunciado sobre el final del 'Limón' en Telecinco y sobre el estreno de "Mía es la venganza", la serie que sustituye al programa.

El final de "Sálvame" está más cerca que nunca, solo restas unas dos semanas, diez programas, para que el programa de La fábrica de la Tele deje de emitirse. Pero aunque el formato no ha finalizado aún, Telecinco ha decidido recortar su duración para emitir la serie de Lydia Bosch, "Mía es la venganza".

Ese recorte de duración ha provocado que "Sálvame Limón" dijera adiós a los espectadores el pasado viernes, cuando María Patiño despedía el programa para siempre. En ese final de "Sálvame Limón" no estuvo presente Belén Esteban, que ese mismo viernes se encontraba en Málaga presentando su nuevo gazpacho de Sabores de la Esteban.

Y aunque no estuvo presente en la despedida de "Sálvame Limón", Belén Esteban si que dedicó unas palabras sobre ese cambio que se produjo el viernes al medio Bluper. "Tenemos una hora mejor para arreglarnos. Yo me alegro, ojalá vaya muy bien la serie. Yo, contenta, porque así trabajo una hora menos" explicaba la colaboradora de "Sálvame" al ser preguntada por el cambio entre el 'Limón' y la serie de Lydia Bosch.

Belén, que si estará presente el próximo 23 de junio en el último programa de "Sálvame", puso hace días en aprietos a Jorge Javier Vázquez, que este viernes también se perdía el final de "Sálvame Limón" al continuar de baja por recomendación médico, al pedirle que acudiera al programa el día 23 de junio.

Belén Esteban sin miedo a ser vetada

También fue preguntada por los vetos que ha impuesto Mediaset contra muchos personajes públicos que, durante años, han sido protagonistas en "Sálvame" de muchas noticias. Pero Belén Esteban lo tiene claro: "Cuando me dicen que no se puede hablar de esa persona yo digo, muy bien pues no hablo. Yo creo que no he hecho nada malo para que no se pudiera hablar de mí. Pero vamos, que yo respeto todo".

Además, ante las palabras de Belén Esteban hace meses asegurando que el día en que "Sálvame" acabara ella se retiraría de la televisión, la colaboradora del programa, ahora, ha cambiado de opinión, recalcando que ella tiene contrato con La Fábrica de la Tele y que participará en nuevos proyectos: "Yo no soy de Mediaset, soy de La Fábrica de la Tele, tengo mi contrato con ellos. A mí, mis jefes, tanto Óscar como Adrián, nunca me han prohibido hacer lo que he querido. Siempre he estado libre para hacer lo que quisiera".