Un reportero de TVE denuncia un "ataque" homófobo en Twitter al alquilar un piso

El profesional del ente público, a través de la popular red social, ha explicado en un hilo lo que le ha ocurrido recientemente con el propietario de la vivienda que iba a rentar.

Las redes sociales se han convertido, desde hace un tiempo, en tablones de anuncios, donde los usuarios acuden a expresar su opinión, informar de alguna noticia e, incluso, denunciar algún suceso personal o que ha presenciado. Un ejemplo de ello ha sido un hilo de Twitter que ha publicado Albert Mateu, periodista del Telediario de TVE, donde narraba un episodio que ha vivido en primera persona a la hora de intentar alquilar una habitación en Madrid: "Ayer me rechazaron por ser homosexual", comenzaba. Por desgracia, los episodios de homofobia siguen estando a la orden del día a pesar de los avances en igualdad.

El profesional del ente público continuaba explicando lo ocurrido, asegurando que "me exigió decirle cual era mi identidad. El propietario me dijo textualmente: convivir con un gay es incómodo. Que me busque un piso de gays. Me invadió la tristeza", señalaba Mateu. En esa misma publicación, además, el periodista de TVE mencionó al Observatori Contra l'Homofòbia para que fuesen conocedores de lo que le había pasado. Pero la denuncia no quedaría así, pues hubo una segunda publicación.

Albert Mateu y su hilo de Twitter

En la segunda parte del tuit, Albert Mateu señalaba que el propietario del piso le hizo "luz de gas" en esta situación: "Me llamó intolerante (a mi) por no respetar sus necesidades… Que tiene amigos gays, me dice...". Acto seguido, en esa misma publicación escribía: "Yo aluciné… que todavía siga pasando esto es increíble… Ya no tienes que ser millonario para alquilar, sino que además toca volver al armario…". Este pequeño hilo, al momento de publicarse esta información, había alcanzado ya las 695,9 visualizaciones y unos 1.200 retuits.

Ayer me rechazaron para alquilar una habitación en Madrid por ser homosexual. Me exigió decirle cual era mi identidad. El propietario me dijo textualmente: “convivir con un gay es incómodo. Que me busque un piso de gays”. Me invadió la tristeza @OCL_H — Albert Mateu (@albertmrivas) January 9, 2023

La publicación del periodista de TVE, además conseguir un elevado número de visualizaciones y "me gustas", Mateu ha recibido muestras de apoyo y mensajes de ánimo y de repulsa a lo ocurrido. Entre las respuestas destaca la de Carla Antonelli, ex diputada de la Asamblea de Madrid y primera mujer trans diputada en España: "Es todo tan escandaloso de cómo se ha llegado a normalizar LGTBIfobía, y que, además, piense que puede decir sin que crea está incurriendo en un delito, porque es un delito, que nos dice mucho de cómo han ido calando los discursos odio. De ahí también se explican aumento agresiones. Abrazos".