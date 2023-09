Carlos Sobera, asombrado al conocer a qué se dedica esta soltera de First Dates

El presentador del dating show de Cuatro no pudo ocultar su sorpresa cuando supo de la profesión de esta joven, lo que llevó a preguntarle: "¿Cómo puedes tener esa vocación?".

First Dates no descansa. El programa de citas de Cuatro sigue amenizando las noches y generando miles de reacciones en las redes sociales, pues son muchos los que acuden a X -antiguo Twitter- a comentar lo que ocurre en los distintos encuentros. Uno de ellos, de este jueves, era el de Alba, una joven que llegaba al restaurante del amor confesándose atea y feminista, dos cualidades que consideraba la definían a la perfección. Aunque esto no fue lo que llamó la atención del presentador, Carlos Sobera, que no pudo evitar quedarse con la boca abierta, al igual que le ocurrió a su cita, cuando descubrieron su profesión.

Tras una breve presentación sobre su nulo pasado sentimental y explicar lo que venía buscando al programa, Sobera quiso saber qué estudiaba o a qué se dedicaba. Con tan solo 19 años, el presentador de Cuatro no esperaba para nada que Alba, sin perder la sonrisa en ningún momento, le confesase que es tanatopractora. Esto dejó al conductor del programa completamente contrariado, probablemente por la edad, y llevándose las manos a la cabeza, le soltó: "¿Cómo puedes tener esa vocación?". "Al principio no me atrevía, pero cuando lo vi no era para tanto, pero hay que tener estómago", confesaba la joven.

La sorpresa de Sobera por la profesión de esta soltera

Después de conocer Sobera que Alba es es tanatopractora (la persona que se encargan de preparar a las personas fallecidas para su traslado y exposición en el velatorio), el presentador bromeó con "espero no volverte a ver nunca", pero la muerte es algo inevitable, así que ella optaba por espetarle un divertido "a lo mejor sí". Más adelante, la joven explicó a la audiencia, que seguramente desde casa se hacía la misma pregunta, cómo había acabado dedicándose a eso: "Me salió un anuncio en Instagram, me pareció interesante y acabé haciendo las prácticas en el Instituto Funerario. Me acabó gustado porque las familias se quedaban muy contentas".

Pero la reacción de Juan José, la cita de Alba para esa noche, fui similar a la del presentador de Mediaset. La joven sorprendía a este valenciano contándole que era tanatopractora, pero más le sorprendió cuando tuvo que explicarle qué era eso ante el desconocimiento del muchacho, lo que hizo que soltase un sonoro "¡hostia!". "Esos no te van a dar problemas nunca", comentó JJ tirando de humor, mientras ella seguía con ese tono distendido de la conversación con un "nunca, y además no se me va a acabar el trabajo". "No se quejan de la corbata ni nada. Imposible que lo hagan. ¿No te da cosa? Tienes que tener tacto", se interesaba Juan José, para luego compartir con la audiencia y ante las cámaras lo que pensaba: "Me parece un trabajo que ole por ella, no todo el mundo vale para eso. ¡Ni de broma!".