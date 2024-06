Iker Jiménez sobrecoge España y Cuatro con el audio de la violación de Igualada

'Horizonte' muestra en primicia las primeras declaraciones de la víctima que fue brutalmente agredida sexualmente en 2021, cuando tenía 16 años. Los golpes la dejaron al borde de la muerte.

Este lunes arrancaba en Barcelona el juicio contra Brian Raimundo Céspedes, el hombre acusado violar brutalmente a una menor en Igualada en noviembre de 2021 en una de las agresiones más brutales que se recuerdan. Sirva una de las frases escuchadas durante estos días para definir lo que sucedió aquella noche de Halloween: “Esas lesiones las vemos más en la sala de autopsias que en una consulta médica”. Y es que la aparición de un camionero que se encontró con la chica tras lo sucedido en un polígono de esta localidad barcelonesa fue vital para salvar su vida.

Precisamente el mediático juicio se inició en su primera jornada con el testimonio de la víctima, en una declaración grabada como prueba preconstituida que el tribunal reprodució a puerta cerrada, ya que las medidas de protección contra la víctima son extremas. Y es que, como es normal, lo ocurrido aquel día la dejará marcada de por vida, tal y como se pudo escuchar este jueves en el programa de Iker Jiménez.

Iker Jiménez, en su programa Horizonte en Cuatro, emitió un sobrecogedor audio en exlcusiva de la víctima, que fue agredida salvajemente tanto física como sexualmente. Según la Fiscalía, el acusado la golpeó en varias partes del cuerpo mientras la sujetaba con fuerza para penetrarla “de manera brutal”, incluso con objetos, demostrando así su “absoluto desprecio a su condición de mujer”. Después de la violación, le dio un fuerte golpe en la cabeza con ubn objeto contundente y la dejó abandonada al borde de la muerte.

Iker Jiménez reproduce el primer audio de la víctima de la brutal violación de Igualada:



“Me ha dejado unas secuelas de las que nunca me voy a recuperar. Tengo el alma rota en mil pedazos, ojalá lo manden a la cárcel de su país”.

El audio ha sido conseguido precisamente por Jorge Albertini, abogado de la víctima y presente en el plató del espacio nocturno de Cuatro. “No entiendo cómo el Ministerio Fiscal o el Estado puede permitir que un salvaje de esta magnitud haya permanecido en la calle aún estando en libertad vigilada. Después de tener antecedentes y pensar que con un simple curso psiquiátrico y desintoxicación se reinsertara en la sociedad”, comienza explicando la víctima con un evidente tono de rabia.

“Es un ser malvado, sin corazón, sin sentimientos y que no le importa en absoluto el sufrimiento ajeno. Y es más, parece que disfruta con él”, apunta sobre el acusado, que este mismo jueves negaba los hechos. Incluso afirma que no se reconoce en las grabaciones de las 155 cámaras de seguridad que los Mossos d'Esquadra revisaron para su identificación. Por cierto que durante la sesión del jueves, agentes de este cuerpo policial han indicado que el procesado no buscaba una satisfacción sexual en sus actos, sino "hacer el mayor daño posible a la víctima".

“Estoy completamente destruida”

Después, la víctima tiene que parar para coger aire y proseguir derrumbada: “Me ha dejado unas consecuencias de las cuales jamás me voy a recuperar. Así como mi ruptura craneal o lesiones internas vaginales y anales.Por no hablar de mis secuelas psiquiátricas, porque no estoy bien. Tengo el alma rota en mil pedazos”.

Me siento humillada, destrozada, dolida, con un estrés postraumático enorme, siento ira, estoy completamente destruida, y solo saber que en unos años este tema volverá a salir a la luz... volveré a hundirme aún más

“Ojalá esa cosa permanezca años en prisión o lo manden a la prisión de su país, porque no tiene derecho ni de acabar con la vida de nadie ni de hacer daño a nadie. Es una persona repulsiva”, finaliza el audio exclusivo para Horizonte de la víctima. El presunto agresor, además de negarlo todo, ha afirmado en el juicio que no recuerda nada de ese día a consecuencia de las drogas y el alcohol que había tomado. La Fiscalía sigue pidiendo 45 años de cárcel contra el acusado por los delitos de intento de asesinato y violación.