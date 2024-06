"Tu cara me suena 11" suma dos inconvenientes además del de Àngel Llàcer

Esta temporada de "Tu cara me suena" se ha convertido en una de las más accidentadas tras sumar otras dos bajas a la de Àngel Llàcer.

La edición número 11 de "Tu cara me suena" avanza viento en popa en Antena 3, aunque se está convirtiendo en una una de las ediciones con más percances. Porque la ausencia de Àngel Llàcer, en prácticamente la totalidad del concurso por una bacteria estomacal que le tuvo ingresado hasta en dos ocasiones, no es la única que ha habido en "Tu cara me suena 11".

En la última gala que ha emitido Antena 3, la última antes de que den comienzo las semifinales del concurso, hasta dos participantes del concurso causaron baja en la gala emitida este viernes 21 de junio. Una de ellas fue Valeria Ros, que tal y como les contamos en EsDiario sufrió una penalización por parte del jurado obteniendo una puntuación de todo 4, y la otra fue Conchita, quien finalmente sí participó.

Manel Fuentes explica las ausencias de Conchita y de Valeria Ros al comienzo de la Gala 11. 🥲 #TCMS11



Tal y como les contamos en la tarde del viernes en EsDiario, Valeria Ros no aparecía en la gala 11 del programa, que aunque se emitió a las 22:00 horas en Antena 3 se pudo ver mucho antes en Atresplayer. Aunque en principio no se desvelaron las causas de la ausencia de la cómica de "Zapeando", finalmente se ha sabido que le ocurría y cuál fue el motivo que le impidió acudir a la gala.

Una enfermedad, la causa de su ausencia

Tal y como desvelaba Manel Fuentes en la gala, Valeria Ros no podía acudir al programa por un motivo de salud: "Somos un poquito menos en el sofá, porque tenemos a Valeria Ros en casa. Le mandamos un beso enorme, porque está un poco malita con fiebre". Pero además de la ausencia de Valeria Ros, en ese sofá también faltaba otra de las concursantes, Conchita.

La cantautora tampoco estaba sentada en el sofá junto a sus compañeros al comienzo de la gala, aunque finalmente sí actuó en una imitación memorable del león Simba para cantar 'Voy a ser el Rey León'. También tuvo que explicar Manel Fuentes la ausencia de Conchita en el sofá, y es que la cantautora estaba apartada por la dirección del programa ya que también estaba enferma: "Vamos a hacer la entrevista de Conchita separada al resto, para que vosotros no os contagiéis de una gripe".