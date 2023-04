El extraño motivo por el que una comensal de 'First Dates' huye de su cita

Francisco, uno de los solteros del dating de Cuatro, propuso a Maite “decir una cosa ante la cámara y después hacer otra” al descubrir que ella le iba a decir que no quería una segunda cita.

First Dates es uno de esos programas en los que puede pasar de todo, desde querer impresionar a su cita con un sensual baile (que puede acabar con el pantalón roto) hasta "equivocarte" de acompañante e intentar ligar con una de las camareras. Cuando se pensaba que el dating de Cuatro no podía sorprender más, llega una artimaña, creemos, nunca vista en la historia del formato que presenta Carlos Sobera: mentir en la decisión final.

Maite, una de las solteras de este miércoles, llegaba a First Dates ilusionada por encontrar el amor, tras llevar diez años "sola". Aunque sabía que no tendría un 'Brad Pitt', tenía muy claro lo que quería, por eso, cuando vio entrar a Francisco, su cita, por la puerta, sabía que eso no iba a ninguna parte. Algo que corroboró la cordobesa cuando les propusieron bailar una bachata. Él señaló que no sabía, pero en un intento de agradar a su compañera de cena, empeoró la situación, pues solo consiguió disgustarla con sus movimientos. Y esto solo al inicio del encuentro.

Un soltero de First Dates intenta amañar "la segunda cita"

Después de los "pasos" de baile, llegaría el momento de cenar. Si podíamos llegar a pensar que la conversación la haría cambiar de opinión, estábamos equivocados, pues ni eso ni el físico la convencieron. De hecho, Francisco le preguntó sobre qué pensaba de él y Maite fue muy clara: "Lo que he visto no me ha llamado la atención". La sinceridad de ella llevó al soltero a realizarle una propuesta que gustó todavía menos a la de Montilla: "Luego también, nosotros podemos aquí decir una cosa y luego que sea otra también y quedar los dos bien. ¿Me entiendes? Que nos digamos que sí, pero luego pues no...de cara a la gente, que no te digan nada cuando te vean por la calle", comentaba él.

"No, yo no tengo que engañar. Con la verdad se va a todos lados. Yo no tengo que quedar bien delante de nadie, tengo que quedar bien conmigo misma la primera", aseguraba, escandalizada, Maite. Tras esto, una tensión que iba en aumenta, decidió marcharse, señalando que no le había gustado "el detalle ese que has dicho de que dijera una cosa delante de cámara. Así que me tengo que ir. Venga y encantada", soltaba para dar por finalizada la cita. Mientras que a la de Córdoba, todo esto había supuesto un mazazo más a su vida amorosa, para Francisco fue diferente, ya que prefirió tomárselo con humor: "Se ha ido volada, no me ha querido. No pasa nada, yo ceno con cualquier persona, no me hundo. Me han venido palos más gordos que este", explicaba el soltero a Carlos Sobera, mientras le despedía en la puerta.