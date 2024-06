Baja en Antena 3: una de sus presentadoras se va para empezar una "nueva etapa"

Uno de los rostros de 'Antena 3 Noticias', a través de redes sociales. se ha despedido del informativo para afrontar nuevos horizontes profesionales: "No ha sido fácil tomar la decisión".

Con el verano prácticamente a la vuelta de la esquina y con las televisiones preparando la programación del verano, la temporada está a punto de acabar. Un momento en el que las distintas cadenas aprovechan para hacer un balance de cómo ha ido su año para mejorar -o mantener- los programas de cara al próximo curso. Algo que, en ocasiones, va relacionado con numerosos movimientos en los distintos equipos. Uno de ellos se ha producido, de hecho, antes de que acabe la temporada y ha sido en Antena 3 Noticias, el área que dirige Santiago González en Antena 3.

González ha dicho adiós a la periodista Marina Monzón, uno de los rostros más visibles del informativo matinal que presenta Manu Sánchez. La comunicadora ha recurrido a redes sociales, más concretamente a su perfil personal en Instagram, para anunciar que pone fin a su etapa en Atresmedia, "aunque no ha sido fácil tomar la decisión", reconoce en su publicación. Es más, Monzón asegura que "es el momento de empezar una nueva etapa".

Adiós a 'Antena 3 Noticias' desde su redes sociales

"Esta [etapa] que acaba en Antena 3 ha sido maravillosa. He aprendido lo que jamás hubiese imaginado y he disfrutado y vivido intensamente cada día de esta profesión tan bonita que hacemos", asegura Monzón, dedicando unas palabras al equipo con el que ha trabajado los últimos años en este espacio informativo del grupo de San Sebastián de los Reyes, a quienes se lleva "en el corazón": "Gracias a todos mis compañeros por formar parte de ello. He aprendido muchísimo de todos vosotros", cuenta. "De periodismo, de tele y de la vida". Un agradecimiento en el que resalta que "no me olvido de ninguno, incluso de aquellos con los que no he trabajado pero que por el pasillo cada día me han regalado una sonrisa. Ojalá volvamos a cruzarnos pronto por el camino".

"Ahora empiezo una nueva etapa feliz y con mucha ilusión por todo lo que está por llegar", apunta la periodista sin desvelar su futuro, aunque las reacciones de profesionales de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, podría dar pistas de cuál será su futuro en la televisión. Lo cierto es que Marina Monzón llevaba varias semanas sin aparecer en pantalla. En los últimos días, tan sólo Noor Ben Yessef daba apoyo a Manu Sánchez en las Noticias de la mañana. Cabe destacar la trayectoria de Monzón, ligada en buena medida a Atresmedia, ya que comenzó como redactora de Antena 3 Noticias. También pasaría por el equipo de reporteros de Espejo Público con Susanna Griso. Tras esta experiencia volvería a los informativos para centrarse en los asuntos de actualidad políticas y de la Casa Real. Ya, en 2018, relevaría a Lorena García en Las noticias de la mañana, convirtiéndose en fija dentro del plantel del presentadores, asumiendo la conducción del primer bloque de la mañana. Desde septiembre de 2021, venía presentando el informativo junto a Manu Sánchez