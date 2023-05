Losantos desvela la táctica de El País detrás de los sondeos a favor de Ayuso

El comunicador de esRadio asegura que la intención del diario de Prisa publicando encuestas en las que se garantiza la mayoría absoluta de la presidenta busca desmovilizar a sus votantes.

Según el sondeo electoral publicado hoy por El País y la Cadena SER, Isabel Díaz Ayuso lograría la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo y podría gobernar en solitario en la Comunidad de Madrid. La encuesta ha sido elaborada por 40DB y su publicación en los medios del grupo PRISA es, cuando menos, curiosa.

El que tiene bien claro el motivo es Federico Jiménez Losantos, quien esta mañana, en su editorial en esRadio, ha reconocido la intención secreta de la información de marras: "Como sé que mienten siempre, al ver esta mañana que El País le daba la mayoría absoluta a Ayuso, digo, esto es para desmovilizar el voto. Como no hacen cosa buena... Que está cerca, sí, pero cuando ya se la da, eso es para que la den por segura y la gente se vaya el domingo a tomar el sol, el fresco o lo que toque en ese momento".

Sin embargo, el comunicador aragonés ha vuelto a dejar claro que estas elecciones "son importantísimas" y que "hay que votar". "Por supuesto, vamos a ir a votar. A lo mejor es que todo lo que ha hecho Sánchez está equivocado. A lo mejor es que el invento de quitar Podemos para poner Sumar, en realidad, es restar, que es lo que te aparece en todas las encuentras", asegura.

Federico Jiménez Losantos analiza en @eslamananadeFJL las encuestas electorales. El País publica que Ayuso tiene garantizada la mayoría absoluta para que el votante de derechas se confíe.https://t.co/yCTAjETwsW pic.twitter.com/aOcOz9UiIH — esRadio (@esRadio) May 8, 2023

Posteriormente, Losantos también se ha empeñado en encontrar algún motivo provocador del problema de salud que mantiene a Félix Bolaños en un hospital madrileño. Y, por extraño que parezca, le ha encontrado una razón, aunque sea muy propia del estilo del presentador turolense. "Tú asaltas la tumba de Franco, la de José Antonio, quieres asaltar la tumba de Moscardó... eso no puede ser bueno. Son tumbas santas, no porque ellos fueron santos, sino porque hubo mucho gente que murió por ellos".

Losantos atiza a la Iglesia y al Papa

Y, no cansado de atizar a diestro y a siniestro, Jiménez Losantos ha repartido estopa también a uno de sus objetivos preferidos: la Iglesia. "Son gente que murió en defensa de la religión. Esto los obispos no lo valoran, como ellos no creen en nada, solo en la crucecita y en llevarse con el Gobierno... Bueno, con este Papa, ¿en qué van a creer? En la sucesión, supongo".