Mediaset prepara un docu-reality al más puro estilo "Soy Georgina"

El gigante de la comunicación ha comenzado a trabajar en el docu-reality "WAGs: Ellas también juegan", sobre las esposas de los futbolistas.

Mediaset España ya tiene entre manos un nuevo proyecto en el que abordarán el fenómeno de las WAGs, las esposas y novias de futbolistas famosos. El gigante de la comunicación ha empezado a producir un docu-reality en el que mostrará a los espectadores el día a día de cuatro mujeres, todas ellas parejas de reconocidos futbolistas.

El docu-reality, titulado "WAGs: Ellas también juegan", será un espacio al más puro estilo "Soy Georgina", la serie que produjo Netflix sobre la vida de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, y lleva grabándose alrededor de un mes. En él, se mostrará el día a día de estas cuatro mujeres, cómo abordan su faceta empresarial, cómo lo conjugan con su vida personas y familiar, cuáles son sus aficiones, así como otros aspectos de sus vidas.

Este tipo de docu-reality ya se ha visto en otras ocasiones, el más reciente con el de Georgina Rodríguez de Netflix, pero entre los años 2015 y 2017 ya se emitió en la cadena estadounidense E! un docu-reality llamado "WAGS", que se enfocaba en las esposas y novias de diferentes deportistas.

Las cuatro mujeres que protagonizarán "WAGs: Ellas también juegan" son la periodista deportiva Mina Bonino, la pareja del jugador del Real Madrid, Fede Valverde; la influencer y empresaria Paddy Noarbe, pareja del jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente; la tatuadora y empresaria Zoe Cristófoli, pareja de Theo Hernández, futbolista de AC Milan; y Alba Silva, la mujer de Sergio Rico, portero del Paris Saint Germain.

La grabación parada tras el accidente de Sergio Rico

Por el momento, las grabaciones del docu-reality han tenido que ser paradas después de que Sergio Rico, portero del Paris Saint Germain, sufriera un grave accidente durante El Rocío hace una semana. El portero se encuentra ingresado en la UCI, en un coma inducido, tras haber recibido varias patadas en la cabeza de un caballo desbocado.

El representante del futbolista explicó que, ahora mismo, esperan que Sergio Rico vaya mejorando poco a poco y pueda despertar. Por otro lado, su mujer Alba Silva, una de las protagonistas del docu-reality de Mediaset, ha compartido en redes una publicación donde escribe: "No me dejes sola mi amor, porque te juro que yo no puedo, no sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto".