Alfonso Arús ventila los problemas de casa en La Sexta ante la mirada de todos

La familia Arús protagoniza una discusión durante la emisión de 'Aruser@s' por culpa de una pulla que lanzaba el menor del clan a su madre, originándose así tremendo rifirrafe.

Hay quienes no saben separar lo personal de los profesional. Y si no que le pregunten a la familia Arús. Aruser@s no solo es un programa familiar por ser para todos los públicos, sino porque este espacio de La Sexta tiene entre sus miembros a los integrantes de una misma familia. Esto tiene un lado bueno y uno "malo". Por un lado, se conocen a la perfección y por otro, "la confianza da asco", como reza el dicho. Pues ha sido este unión familiar la que ha provocado en el programa cierta tensión, que ha desembocado en un discusión entre Alfonso Arús, Angie Cárdenas, Hans y Tatiana Arús sobre ciertos hábitos alimenticios.

Aruser@s ponía sobre la mesa una tendencia viral que se está viendo en las redes sociales, sobre todo TikTok: se está promocionando la comida para perro como fuente de proteínas apta para humanos. Esto llevaba al pequeño de los Arús, Hans, a afirmar que "se han dado cuenta de la cantidad de proteínas que tiene la comida para perros y ya han empezado los memes de que algunos podrían empezar a consumirla a la hora de ganar músculo. Ante tal afirmación de su hijo y colaborador, Arús reaccionaba: "Es una moda absurda".

La riña de la familia Arús en La Sexta

El presentador de Aruser@s calificó esa tendencia viral como "absurda" y su mujer, Angie Cárdenas, apoyaba esta opinión señalando que daba "mucho asco": "Es muy desagradable, a la gente que nos gusta comer, no te metes eso". Arús, que seguía en una especie de shock después de enterarse de eso, manifestaba que "aún no gustándote comer, ya sabéis todos los que os movéis en estos ambientes que hay un montón de productos con proteína, por lo que no hace falta acudir a la comida para perros". Y, ese momento, el pequeño de la familia metía cizaña, lanzado una pulla directamente a su madre: "Al menos esto tiene sabor, no como el tofu y el konjac. Angie come cada producto que...".

La colaboradora, como no podía ser de otra manera, se defendió: "Perdona, pero lo aderezo con cosas impresionantes que tienen un sabor y un piquecillo...", replicaba a su hijo delante de las cámaras de Aruser@s que veía como el presentador también iba a por ella. "Si aceptamos konjac y sabor... Entonces me levanto y me llevo el 'Scattergories'. ¡No sabe a nada!", que remataba la faena con "un tapón de corcho tiene más sabor". "Perdona, pero la gracia del konjac es para que tú lo adereces como quieras y le des el sabor que quieras", seguía defendiendo la colaboradora de La Sexta sin conseguir convencer a su marido. Arús, en lugar de dejarlo pasar, añadía más leña al fuego asegurando que hasta unos espaguetis solos tenían más sabor. "¿Tú te comerías un plato de espaguetis sin aceite?", preguntaba Tatiana en un intento por defender a su madre. Pero le salió mal, pues su padre y conductor del espacio de La Sexta zanjó el tema con un simple "¡encantado!".