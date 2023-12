Jenni Hermoso lanza un mensaje a Cristina Pedroche antes de la Campanadas

Cuando faltan pocas horas para que despida el año en TVE, la campeona del mundo ha concedido una entrevista en la revela algunos detalles de la que será su otra gran noche.

Jenni Hermoso ha sido, sin duda, una de las grandes deportistas de este 2023. La futbolista de la selección española ha sido una de las integrantes del elenco que ha proclamado, por primera vez en su historia, a España campeona del mundo.

Si bien este logro pudo verse ensombrecido por el gesto no consentido de Luis Rubiales, la joven recibió tal oleada de muestras de cariño en todo el mundo que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se vio, finalmente, forzado a dimitir. Ahora, tras superar la tormenta, Hermoso ha recuperado su vida y se encuentra ultimando los detalles de la que será una de las noches más especiales de su vida, al presentar como invitada de honor las Campanadas de TVE junto a Ramón García y la cantante Ana Mena, algo que hace mucha gracia a su entorno, según ha confesado, bromeando sobre el tema.

Nervios previos a la gran noche

“Mis amigas y mis amigos me hacen la broma de si le haré la competencia, pero Cristina es espectacular, es una persona espectacular y yo también quiero disfrutar de esa noche y que sea lo que Dios quiera», expresa con humildad la futbolista de 33 años sin querer entrar en ningún tipo de rivalidad con una Cristina Pedroche, a la que admira profundamente.

Habla sobre las Campanadas como algo que “puede pasar una vez en la vida y es algo que era para aprovecharlo para poder disfrutarlo y vivir esa noche”, explica, añadiendo algunos detalles sobre los ensayos: “Ramón García me ha dado varios consejos, pero yo creo que hasta que no llegue la noche y me vea en frente de la Puerta del Sol no podré decirte lo que sentiré. Ahora sí que siento nervios, estoy emocionada y con muchísimas ganas”.

Sobre cómo irá vestida, que es el gran misterio que envuelve a Cristina Pedroche cada año en Nochevieja, centrocampista reconoce tener su propio estilo: “Espero llevar algo que me sienta cómoda con ello y que bueno, que la gente pues también le guste, aunque si no tampoco me importaría mucho”, confiesa, aunque todo indica que optará por un vestido rojo, en honor a la selección española.

Y aprovecha para felicitar las fiestas y pedir un deseo "Tengo muy claro que lo que piense, sienta o desee, poco se va a cumplir, así que que venga lo que sea, pero sobre todo que la gente sea muy valiente y que no tenga miedo a nada y que siga su instinto y sus sentimientos siempre", reflexiona para finalizar.