Jesús Vázquez comparte en Cuatro uno de los momentos más duros de su vida

El presentador de "Para toda la vida: The Bachelorette" se abrió emocionalmente durante el programa y confesó a la protagonista del dating un secreto de su pasado: "Soy viudo".

Cuatro emitía este miércoles su primera entrega de Para toda la vida: The Bachelorette, el programa que comenzó en Telecinco pero debido a sus malos datos de audiencia, fue relegado a la cadena secundaria de Mediaset. En un momento concreto de esta emisión, Jesús Vázquez se sinceraba con Sheila, la protagonista del dating, sobre un capítulo muy íntimo de su vida personal. Todo ocurría a raíz de una respuesta que la soltera dio al presentador del formato.

Jesús Vázquez preguntaba a la joven si se veía capaz de "salir de la mansión enamorada" y, aunque no respondió directamente que no, señaló que lo veía difícil. "Tengo una coraza y no dejo que la gente pase esa coraza", aseguró Sheila, quien ya había mencionado con anterioridad que había tenido "relaciones tóxicas" de las que había salido muy afectada emocionalmente. En este sentido, el presentador de Cuatro se mostró comprensivo con ella porque él, como contaría, también llevó una coraza emocional durante muchos años de su vida.

Jesús Vázquez confiesa en Cuatro que es "viudo"

"Es muy fuerte cuando te rompen el corazón, y ahora te hablo yo como Jesús", comenzó a contar el presentador. "Es inevitable ponerse esa coraza. Yo la he llevado muchos años", continuó señalando, dando paso así a la confesión de un aspecto muy íntimo de su vida personal: "Yo soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja, y se me rompió tanto el corazón que dije yo no me volveré a enamorar nunca más porque no puedo pasar otra vez por este sufrimiento de perder al amor de tu vida", confesaba Jesús Vázquez a su soltera.

Pero la vida tenía otro plan para el presentador: "Llegó otra persona y llevo 21 años con ella", hablando de su marido, Roberto Cortés. Es por eso que Jesús Vázquez animó a Sheila a abrirse emocionalmente: "Si te sirve de consejo, aunque yo no soy muy de dar consejos, atrévete. Si ves que uno de ellos puede ser, hazlo. Porque yo, después de estar mucho tiempo escondido detrás de una coraza, le entregué mi corazón a una persona y es lo mejor que he hecho en mi vida. Siéntelo, déjate llevar, que nos queda todavía tiempo".