Se acabaron los rumores: TVE recupera el programa estrella del verano

Vuelve el 'Grand Prix', 14 años después de su última emisión, tras cerrar el ente público un acuerdo con la productora para recuperar el formato y pendiente de saber quién lo presentará.

Tras los intensos rumores durante todos estos años, por fin se ha hecho realidad. Vuelve a La Uno el Grand Prix, el programa del verano de TVE que marcó a toda una generación a finales de los 90. Este jueves, RTVE aprobaba en la reunión de su Consejo de Administración la producción de nuevas entregas, según avanza El Televisero. En Twitter, además, la creación de una cuenta del programa que presentaba Ramón García ha avivado más las ansias de regreso, pero muchos han llegado a pensar que seguía siendo un rumor. Pero no, RTVE también lo confirmaba en la popular red social, con un post para alegría de todos.

El regreso del mítico programa "del abuelo y del niño" se ha firmado recientemente, por lo que aun no cuenta con un presentador. Sin embargo, el nombre de Ramón García se está barajando, aunque actualmente cuenta con un espacio en CMM. ¿Serán ambos puestos compatibles? Mientras se conoce quién se pondrá al frente del nuevo Grand Prix, los fans del programa han visto cumplido su deseo. Es más, Europroducciones, la productora, llevaba luchando por su vuelta desde septiembre de 2009. "Lo presentamos todos los años, pero a veces es por una cosa o a veces por otra. Un año es que si [las cadenas] no tienen dinero para el verano o no sé qué, pero siempre se queda en tierra de nadie", lamentaba Carlos Boseman, uno de los máximos responsables de la productora en 2020.

El regreso de 'Grand Prix' al verano de TVE

Muchos años se lleva pidiendo el regreso de Grand Prix. Tanto es así que Ramón García llegó a anunciar su regreso junto a Ibai Llanos para la plataforma de Twitch, aunque se quedó en un cajón, pues era muy difícil poder trasladar el formato o llevarlo a cabo. Pero RTVE en febrero de 2022 empezó a hablar de su posible regreso y fue descartada por el expresidente de la corporación pública, José Manuel Pérez Tornero, en una respuesta parlamentaria oficial en la que explicaba: "Actualmente no está prevista, por parte de RTVE, la realización de una nueva versión del Grand Prix. No es una cuestión de viabilidad del formato, sino de elección de contenidos y propuestas", señalaba en ese entonces.

Hasta que ha llegado Elena Sánchez Caballero, que sí que ha apostado por traer de vuelta Grand Prix. Eso sí, tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos, ya que, tal y como explicó Ramón García cuando sonó para realizarlo junto a Ibai Llano, tendría que perder uno de sus grandes sellos: la vaquilla. 2La vaquilla, ahora, sería imposible, porque la nueva Ley de Protección Animal prohíbe la presencia de animales vivos en programas de televisión. Por lo tanto, si se hiciera no podría estar la vaquilla porque nos llevarían a la cárcel", sentenció, bromeando, el presentador.