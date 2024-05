Arús, en pie de guerra en LaSexta contra los bufés libres por una de sus normas

El presentador de 'Aruser@s' ha abierto en la mesa del matinal un nuevo debate sobre algunas de las "leyes" que se pueden encontrar en este tipo de restaurantes: "No es libre...".

No hay polémica viral que se le escape al equipo de Aruser@s. El matinal de LaSexta, con Alfonso Arús al frente, ha puesto este viernes 31 de mayo sobre la mesa un debate muy interesante y que muchos, seguro, se han preguntado alguna vez: ¿qué hacer si no me gusta cómo sabe la comida que acabo de coger en el bufé libre? El presentador y sus colaboradores han dejado alguna que otra reflexión interesante. Y todo ocurría por una reseña que se ha viralizado en X. Una usuaria de la popular red social compartía su opinión sobre su experiencia en un bufé de Bilbao, cuya norma parece que no ha gustado ni a esta persona, ni a muchos otros: por cada plato que no se terminen los clientes, cobrarán dos euros.

Una medida contra el despilfarro a la que recurren, de hecho, muchos restaurantes de esta tipología, y que ha provocado un acalorado debate en redes sociales a raíz de la publicación de esta usuaria. Y, como decíamos, en el plató del matinal de Atresmedia también ha causado cierto revuelo. De hecho, el propio Arús se ha mostrado muy crítico con esta medida, asegurando que se sentía "coartado" con este tipo de imposiciones a los clientes. "Me parece muy caro para lo que dan. Obligan a comer muy rápido y penalizan con dos euros cada plato que no comas. En el menú no se incluye ni la bebida ni el postre", escribía la usuaria en sus comentarios sobre el restaurante en un conocido portal de reseñas.

Arús en contra de la multa de los bufés libres

Como era de esperar, el restaurante respondió a esta usuaria, aclarando que "la penalización de 2€ es porque estamos en contra del desperdicio de comida", y porque desde el negocio abogan por "un consumo responsable". Sin embargo, el presentador de Aruser@s se ha mostrado desconcertado igualmente, pues asegura que "esto es recíproco, porque si yo voy con hambre, con la ilusión y con el deseo de comer y no me lo acabo... A lo mejor la culpa es del cocinero, que no lo ha hecho bien", ha apuntado. "Los dos euros, a lo mejor acabo pidiéndolos yo como indemnización", ha sentenciado. Pero su indignación no ha quedado en eso, porque ha matizado, a la vez que lanzaba una pregunta al aire: "Yo vengo a comer unos macarrones, que me hubiera zampado tres platos y he tenido que dejar arrinconados un 30% porque está incomible. ¿Qué pasa entonces? Págueme", ha soltado, poniendo el tono de broma al final de su discurso emulando a Belén Esteban.

Momento en el que Arús ha planteado un nuevo debate: ¿qué hacer si uno no termina el plato porque no le gusta cómo lo ha preparado el cocinero? Los colaboradores han dejado sus opiniones, pese a que ninguna iba a gustar al de LaSexta. De hecho, su mujer, Angie Cárdenas, ha explicado que hay mucha gente que se llena los platos por mera ansiedad, por lo que la medida contra el desperdicio sí estaba bien aplicada en esos casos. "Hay de todo. Disiento absolutamente. Hay platos en el bufé que entran por los ojos, de apariencia un notable y te sirves una cantidad, porque es absurdo hacer tres viajes y luego dices: vaya mierda", ha insistido Arús, emulando nuevamente a Belén Esteban: "¡Págueme!". "Estoy en contra. Entonces no te llames 'bufé libre'. El nombre lo dice bien claro: bufé libre. Esto es un 'bufé coartao'. Estoy coartado. Me estás diciendo que me acabe una cosa que a lo mejor no es de mi agrado, que a lo mejor me ha entrado ahora un apretón", ha concluido el presentador catalán.