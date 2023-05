José María García regresa y aporta una impactante versión del ‘caso Vinicius’

El periodista presenta una docuserie que emitirá Movistar + a partir del 29 de mayo y no se muerde la lengua a la hora de analizar la actualidad y el periodismo de hoy.

“García vuelve, pero para tres programas, y eso no significa que García vuelva”. De esta forma se presentaba el periodista deportivo a los medios, José María García, cuestionando incluso la promoción que realiza el canal televisivo que le vuelve a poner en la palestra informativa.

Se trata de una docuserie sobre su vida profesional que estrena este próximo lunes 29 de mayo la plataforma Movistar +.

Y ‘Supergarcía’ no ha tenido pelos en la lengua en su presentación, muy fiel a su estilo. Ha dado un repaso a casi todos los aspectos de la actualidad, incluso refiriéndose al cierre de Sálvame, pero en ESdiario nos detenemos en su particular punto de vista con la polémica generada en torno a los insultos racistas a Vinicius.

“Lo de Vinicius es un juego de niños al lado de lo que me pasó a mí. En el Bernabéu me quemaron, me patearon, estuvieron 10 minutos dándome escobazos, a una figura que me representaba. El origen fue un millón de pesetas que le habían entregado al responsable de los Ultras Sur. Un tío que pasados los años me encontró por la calle y me dijo: ¿puedo darte un abrazo?”.

Y cuenta otros casos similares: “En Las Palmas me gritaron '¡godo, godo!', como ahora el '¡mono, mono!', y no pasaba nada. En Burgos por decir que habían empapado el campo me tuvo que llevar la policía y un tío me tiró un aparato de radio. De esas me han pasado mil”.

José María García, Pedrerol y su Chiringuito

Incluso ha opinado sobre el fenómeno deportivo televisivo del momento, El Chiringuito de Josep Pedrerol, programa al que no ha dejado muy bien ciertamente: “Me cuesta ser sincero, porque yo quiero y respeto a mis compañeros. Pero todo el periodismo está mal, y el que está peor, desastroso, es el deportivo. Salvas a dos o tres, pero hay gente que trabaja y sufre. Está El Chiringuito, ¿alguien puede tener la vergüenza de sentarse ahí y contar mentiras? Una noticia no lo es si no está contrastada”.