Jordi Évole le quita el puesto Mariano Rajoy y Cristina Pardo no se lo perdona

El presentador de 'La Sexta' la ha liado en pleno directo durante una conexión con el programa 'Más vale tarde' y la periodista no ha dudado en soltarle a su compañero un zasca.

Jordi Évole es uno de esos personajes públicos que está muy activo en redes sociales y de los que, si cometen un desliz, no le importa compartirlo con sus seguidores, demostrando así su buen sentido del humor y que, además, es capaz de reírse de sí mismo. El presentador de La Sexta entraba este lunes en directo en Más vale tarde, el espacio que presentan Cristina Pardo e Iñaki López, para valorar el anuncio del adelanto de las elecciones generales con el Pedro Sánchez ha sorprendido a todo el mundo. Y, pese a que la conexión iba bien, nadie vio venir la despedida, la cual el propio Évole ha colgado en su cuenta oficial de Twitter este mismo miércoles.

Antes de despedirse de sus compañeros de La Sexta, el presentador hacía un importante anuncio: "Ya que nos han puesto estos deberes a la gente que trabajamos en los medios, nuestro equipo, el equipo de Lo de Évole, se ha puesto en contacto con todos los líderes políticos nacionales para que antes de la campaña electoral podamos ver una entrevista con cada uno de ellos", avanzaba. Sería justo después de este comunicado cuando se mascase la tragedia y Pardo bromease con lo ocurrido, comparándolo con un político. Pero el comunicador, en su perfil, ha dado un paso más en esa comparativa.

El desliz de Évole en La Sexta

Tras comunicar Évole la intención de entrevistar a los líderes políticos, el presentador de La Sexta continuó su mensaje de la siguiente manera: "Los que acepten serán bienvenidos y, si no acepta nadie, no haremos nada y nos iremos de vacaciones. Y si aceptan, haremos las que ellos acepten para… bueno, los que acepten hacer la entrevista, que me estoy liando un poco, pues haremos la entrevista. No sé si ha quedado claro, pero va en esa línea", comentó trastabillándose por completo con frases un tanto inconexas. Sería, en ese momento, cuando Cristina Pardo reaccionase a su desliz con un dardazo: "Pareces Feijóo en un mitin", le soltó sin cortarse la presentadora, mientras que Iñaki López acudía a su rescate asegurando que "nos hemos quedado con el concepto global".

Intento hacer un anuncio electoral, y me acaban poseyendo los espíritus de Rajoy, Feijoo y Antonio Ozores.

A ver si vosotros me entendéis. pic.twitter.com/1If9P8FJhP — Jordi Évole (@jordievole) May 31, 2023

Esta secuencia, como decimos, ha sido compartida por el propio Évole en sus redes sociales, acompañada por un mensaje en el que se compara con otras personalidades, demostrando así su buen sentido del humor: "Intento hacer un anuncio electoral, y me acaban poseyendo los espíritus de Rajoy, Feijoo y Antonio Ozores. A ver si vosotros me entendéis", bromeaba en Twitter el presentador de La Sexta sobre ese lapsus. Una publicación que ya cuenta con muchos mensajes en los que se aplaude al periodista.