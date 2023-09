Juan del Val revela a Pablo Motos un miedo que le quita hasta el sueño

El colaborador del programa de Pablo Motos ha confesado ante toda la audiencia que está nervioso por un suceso que tendrá lugar la próxima semana y que no le deja descansar.

Juan del Val está muy acostumbra a estar ante las cámaras, ya que es colaborador tanto de El Hormiguero en Antena 3 como de La Roca en La Sexta. Aunque su larga trayectoria profesional le ha llevado en numerosas ocasiones a sentarse en un plató, la confesión que realizaba este jueves en el programa de Pablo Motos durante la tertulia de actualidad dejaba a todos con la boca abierta por lo llamativa que es. Y es que, el presentador del espacio de Atresmedia se interesaba por saber cómo estaban todos sus colaboradores al inicio de la sección. En ese momento, Nuria Roca daba un paso al frente para poner sobre la mesa que su pareja no lo estaba pasando del todo bien durante la última semana.

Pero lo curioso y llamativo de todo esto, no era que tuviese problemas para dormir, sino lo que los causaba. Y, por sorprendente que parezca, el escritor y marido de la periodista no puede dormir por culpa de El Hormiguero. "Juan está un poco ansia viva. No duerme por los nervios. No está durmiendo nada. Hoy se ha despertado a las tres de la mañana", explicaba la de La Sexta, con el polemista cortándole en seco: "Me he desvelado, ¡¿qué pasa?! ¡Ni que a ti te molestara!". Y, ante el misterio con el que hablaba el matrimonio, Pablo tuvo que aclarar a los espectadores qué era lo que estaba pasando.

Juan del Val, próximo invitado de 'El Hormiguero'

"Hay que decir que el miércoles que viene sale tu nueva novela, y el martes te entrevisto aquí", explicaba Pablo Motos a la audiencia a la vez que ayudaba al colaborador. Esto daba a pensar que su nerviosismo o su malestar podría deberse a un día tan importante como es el lanzamiento de su nueva publicación. Pero nada más lejos de la realidad: el escritor estaba nervioso por su paso por el programa como invitado. Una responsabilidad que parece no estar llevando del todo bien, quizá porque está acostumbrado a ser una voz más dentro de una mesa con numerosos compañeros. "Estoy acojonado, realmente sí", no dudaba en confesar el colaborador de Atresmedia.

"Vengo a una cosa muy seria, que es venir a El hormiguero de invitado. Es una responsabilidad muy importante y estoy nervioso por ello. Pero lo vamos a pasar bien", explicaba el escritor, poniéndose más serio que nunca, lo que dejaba a las claras su preocupación por estar a la altura. "Tú dámelo todo", le pedía entonces el presentador de Antena 3, algo que este ya tenía bien claro: "Todo. A lo mejor es por eso por lo que estoy un poco nervioso". "Es que hacer una novela es una cosa tremenda, porque te vacías, pones las tripas y el corazón. Cuando se publica... es mucha tela", sentenciaba Juan del Val, cerrando así este momento de confesiones. Así, este martes 26 de septiembre será su prueba de fuego en una semana en la que el espacio de 7yAcción recibirá también como invitados a Maxi Iglesias, Manuel Turizo y Sonsoles Ónega.