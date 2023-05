Mediaset desmiente que tenga un acuerdo con Ana Obregón para las campanadas

Tras las informaciones que se filtraron el sábado, Mediaset ha sacado un comunicado aclarando que no tienen ningún acuerdo con Ana Obregón de cara a las Campanadas 2023 de Telecinco.

Mediaset España ha tenido que lanzar un comunicado a los medios de comunicación para desmentir una información que había sido publicada por el periódico ABC, que aseguraba que el grupo de comunicación había cerrado un acuerdo con Ana Obregón para que esta presentara las próximas Campanadas en Telecinco. Un acuerdo que, de ser cierto, sería muy llamativo porque la bióloga cambiaría TVE, cadena con la que ha despedido el año en muchas ocasiones, por Telecinco.

Pero, ante la viralidad de dicha información, que además se conoció en un día en el que Ana Obregón era noticia por el aniversario del fallecimiento de su hijo Aless, el grupo Mediaset España ha salido a desmentir esa noticia de ABC para que no siguiera tomando importancia. "Mediaset España no tiene ningún acuerdo con Ana García Obregón para dar las campanadas", comienzan explicando en ese comunicado para también añadir que "la cadena, aún no ha tomado ninguna decisión al respecto de esta fecha".

Y es que según la noticia de ABC, el supuesto fichaje de Ana Obregón por Telecinco para las campanadas, le habría cerrado las puertas de TVE, donde la bióloga tendría un preacuerdo para ser presentadora del renovado Gran Prix junto a Ramón García. Una información que TVE no ha querido desmentir ni confirmar, ya que desde que se conociera la vuelta del formato a la cadena pública hace semanas, no se han vuelto a escuchar rumores sobre quién se encargará de conducir el concurso.

La primera entrevista de Ana Obregón será con Bertín Osborne

Donde sí estará Ana Obregón será en la nueva temporada de "Mi casa es la tuya", el programa de Bertín Osborne que se estrena mañana con una entrevista a Jesulín de Ubrique y donde la bióloga concederá su primera entrevista en su regreso de Miami.

Quedan solo dos días para la nueva temporada de #micasaeslatuya.🏡🏡🏡

Lo confirmó el propio presentador del programa, Bertín Osborne, que ha explicado que "no lo hemos grabado todavía, pero me ha dicho que lo va a contar todo, la he visto muy contenta y le ha venido muy bien". El presentador también se ha referido a la reciente maternidad legal de Ana Obregón a sus 68 años, una maternidad que puso los medios de comunicación patas arriba y de la que todavía se sigue hablando: "Las connotaciones de cómo y por qué lo ha hecho no las sé, pero se lo preguntaré".