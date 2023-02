El hijo de Carlos Herrera cuenta un secreto de su padre: "Es muy gracioso"

Alberto Herrera, colaborador habitual del programa "Herrera en COPE", sorprendió a los oyentes del matinal al desvelar una curiosa anécdota sobre los hábitos de compra de su padre.

Trabajar en familia tiene sus riesgos, y si no que se lo pregunten a Carlos Herrera. El director del programa Herrera en COPE lleva más de 40 años tras los micrófonos de la radio, siendo una de las voces más reconocidas y queridas de nuestro país. A pesar de su larga trayectoria y su habitual sinceridad, todavía quedan muchos detalles que los oyentes desconocen del locutor, sobre todo de su vida personal.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, Alberto Herrera, su hijo, colabora de manera asidua con el programa de COPE, labor que compagina con su carrera laboral en torno al marketing. Gracias a ello, la audiencia del programa descubre detalles curiosos del periodista que les acompaña desde hace décadas en las primeras horas de la mañana.

El hijo de Carlos Herrera descubre cómo compra su padre

Un estudio sobre hábitos de consumo ha sido el detonante para uno de los momentos más graciosos del último programa de Herrera en COPE. El informe desvelaba con quién preferían ir a comprar los consumidores, lo que ha servido para extender la pregunta a los locutores de la mesa. Ante la cuestión sobre si les gustaba ir a comprar en pareja, los colaboradores rápidamente se han mostrado en contra de esa idea, pero Carlos Herrera no ha comentado nada al respecto.

Ante la evasiva de Herrera, Jon Uriarte le ha trasladado directamente la pregunta al director del programa de COPE: "Ahora te toca a ti, que no te has pronunciado". Sin embargo, antes de que pudiera responder, Alberto Herrera ha sorprendido a sus compañeros y a los oyentes con una anécdota personal del periodista: "Es muy gracioso ir a comprar con mi padre", explicaba el primogénito del locutor, ya que, según contaba, su padre no le deja probarse nada porque asegura que "todo le queda bien".

Rápidamente su padre ha entrado en el tema y Alberto se ha animado a proponerle una idea más que llamativa que ha encantado al resto de colaboradores del matinal. El joven ha animado a su padre a retomar una vieja costumbre familiar: "Deberíamos volver a hacerlo, comprarnos algún conjuntito exactamente igual", concluía entre risas.