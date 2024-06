El último chiste de Arguiñano provoca esta reacción en Antena 3... y en redes

El popular cocinero de Atresmedia, conocido por sus chascarrillos, tuvo una pequeña salida de tono en su pasada emisión, obligando a la cadena a tomar esta drástica decisión.

Karlos Arguiñano se ha ganado su fama, no solo por sus recetas, sencillas y fáciles, sino también por su cercanía, su humor y por cómo explica sus distintas creaciones, ya que su charla está plagada de chistes, canciones, bromas, reflexiones y algún que otro alegato político. Todo ello le ha llevado a ser el cocinero más mediático de la televisión, y probablemente uno de los más queridos. Las propuestas culinarias que realiza en Cocina abierta con Karlos Arguiñano le hacen liderar su franja en Antena 3, conectando con los espectadores por su buen hacer entre los fogones, pero también por su cercanía a la hora de dirigirse a la audiencia.

Hay miles de emisiones que muestran este buen rollo, pero la última que se ha vuelto viral ha sido la del pasado miércoles 19 de junio, en la que el cocinero de Atresmedia soltaba un comentario un tanto 'picante'. Y es que, el chef vasco no ha dudado en compartir con su público el que considera el origen de la palabra "polla" para denominar al miembro viril. Una breve y divertida anécdota que no puede verse en la receta que siempre recoge la web de la cadena. "Hoy he aprendido otra que no sabía y os va a sorprender", comenzaba diciendo el cocinero de Antena 3.

El chiste de Arguiñano, viral en redes

"A mí me ha sorprendido. La polla", continuaba diciendo Arguiñano, mientras cortaba los pimientos necesarios para preparar una lasaña: "¿Sabéis por qué se llama la polla?", siguió relatando el cocinero. "La polla, sí. Somos mayores todos", repitió sin cortapisas. "¡Se llama la polla porque está encima de los huevos!", explicaba con efusividad, resaltando que acababa de descubrirlo: "Lo he aprendido hoy. Casi me voy de este mundo sin saber una cosa tan sencilla", bromeaba el de Atresmedia. Y como no podía obtener respuesta alguna, siguió con su discurso: "A mí también me ha llamado la atención. Ya sé que estáis en casa todos jiji jaja, pero también hay que echar unas risas", sentenciaba con su habitual sentido del humor. un fragmento que, como suele suceder cuando toca cuestiones picantes, no ha tardado en viralizarse en las redes sociales.

Estoy a lágrimas con el chalado de Arguiñano pic.twitter.com/sDrJpFlBP7 — offensiveprank (@offensiveprank) June 19, 2024

Es en redes, y en el programa íntegro en Atresplayer, donde se puede volver a ver este curioso momento, ya que en la receta recortada que aparece en la web de Antena 3 ha sido suprimido para agilizar la elaboración de la lasaña, quedándose el vídeo en poco más de seis minutos para tener solo las partes clave del programa. Pero los usuarios de X han capturado este instante, compartiéndolo en sus perfiles y dejando comentarios como "A Arguiñano ya se le ha ido por completo", "Estoy a lágrimas con el chalado de Arguiñano", "Es el mejor", "Está en una etapa de la vida que se la pela todo", "Pensamientos que te asaltan la cabeza cuando picas pimientos", "Es el amo, siempre lo ha sido" o "No aprendo nada, pero me muero de risa con su programa".