Una serpiente la lía en la TV valenciana picando a un reportero en plena crónica

El protagonista de ‘Valencianos por el mundo’ en À Punt, Enrique Tena, tuvo un percance durante su visita a Marrakech y el susto con el reptil, chillido incluido, se vuelve ‘carne de meme’

Siempre se ha dicho que uno de los mejores trabajos en el periodismo es el de reportero de viajes: conoces mundo y encima te pagan por ello. Sin embargo, esta profesión no está exenta de peligros y no todo va a ser comodidad. Si no, que se lo digan a Enrique Tena, el conductor del programa Valencians al món - Valencianos por el mundo- en la televisión pública valenciana À Punt y su visita a Marrakech.

En concreto, Enrique Tena visitaba esta conocida ciudad de Marruecos, y en uno de sus puntos más famosos, en una plaza donde hay encantadores de serpientes, se anima a coger una serpiente pequeña y ponérsela por el cuello… pero el reptil parece que no estaba para muchos trotes y le pega un mordisco, provocando el susto y el chillido del reportero.

La escena ha sido aprovechada por À Punt para promocionar la emisión del programa, subiéndola a redes sociales, y rápidamente se ha convertido en carne de meme, utilizándose para hacer montajes en clave de humor sobre el ataque de la serpiente al reportero.