Moisés Laguardia pone en duda la victoria de Óscar Díaz en "Pasapalabra"

Moisés Laguardia se quedó a las puertas de conseguir el bote de casi 2 millones de euros de "Pasapalabra", que finalmente se llevó Óscar Díaz.

Este miércoles Moisés Laguardia y Óscar Díaz lucharon en "Pasapalabra" por hacerse con un bote de más de 1,8 millones de euros, un bote que finalmente consiguió llevarse Óscar Díaz al completar todo el 'Rosco', una hazaña que Antena 3 emitió en prime time después de haber emitido la entrevista de ambos en "El Hormiguero".

Después de la emisión de esa gran final, a ambos concursantes les ha tocado la habitual visita a los programas de Antena 3. Este viernes era Moisés Laguardia quien aparecía en "Espejo Público" para ser entrevistado y hablar sobre sus sensaciones tras haber perdido frente a Óscar, un momento muy duro y sobre el que le preguntaron los colaboradores de Susanna Griso.

Moisés se sinceró en "Espejo Público" explicando que "no me fastidió, es un escenario que podía ocurrir y entonces estaba mentalizado para ello. La primera reacción fue de alegrarme por él, por la empatía que desarrollamos los concursantes. Es verdad que luego lo piensas y dices 'ahora me voy yo' y da pena, porque has invertido mucho tiempo en ello, en este sueño, y todo se esfuma. Da pena no por no ganar, sino por irte de ahí y no poder estar ahí con el equipo".

Moisés cuestiona el 'Rosco' de "Pasapalabra"

La entrevista a Moisés no terminó ahí, el concursante quiso hacer una reflexión sobre las diferencias que había entre su 'Rosco' y el de Óscar Díaz: "No soy muy aficionado al póker, pero es como si a mi me hubiera tocado un seis y un siete y él tenía dos ases. Yo tenía una mano muy mala y lo vi desde la primera vuelta. Escuché las suyas y era la octava vez que caía una pregunta sobre la organización territorial de Ecuador. Sin embargo, era la primera pregunta sobre Egipto que caía y me tocó a mi, y dije 'no tengo nada que hacer'".

Moisés también quiso aclarar su futuro y si acudirá a otros concursos de televisión o volverá a "Pasapalabra": "Yo no voy de concurso en concurso. Si analizáis mi historial en los últimos diez años, solo he participado en 'Pasapalabra'. Voy a los que me gustan, para mi esto es un hobby... jamás va a ser una posición para ganar dinero. Para mí, el dinero no ha sido ni siquiera el principal motivo para ir al concurso".