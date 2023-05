El sonado fallo de "El comodín de la 1" de TVE que se hace viral en Twitter

Un concursante del programa de Televisión Española ha protagonizado un grave fallo con una actriz española, que se ha convertido en la 'comidilla' de las redes sociales.

"El comodín de la 1" es una de las apuestas de Televisión Española para sus tardes entre semana. El concurso que presenta Aitor Albizua forma un tándem perfecto junto a "El Cazador", el otro concurso de las tardes de TVE que presenta Rodrigo Vázquez, y ambos concursos preceden a las series "La Promesa" y "El paraíso de las señoras", dos grandes éxitos de la cadena pública.

El concurso presentado por Aitor Albizua es noticia por un fallo garrafal que ha protagonizado uno de sus concursantes. Y es que es normal cometer errores cuando se está en un concurso, especialmente cuando te tocan preguntas sobre temas que no conoces bien, esto fue lo que le pasó a Juan, un joven estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual de 23 años procedente de Oviedo.

Justo al comenzar su ronda de preguntas, Juan cometió un error fatídico que no ha pasado desapercibido en las redes sociales, que parecen tener gente en guardia todo el día para enterarse de todo lo que pasa. El joven pasó apuros con una pregunta que, aparentemente era sencilla, pero que para él no lo fue tanto.

Lina Morgan "tan española como la tortilla de patatas"

La pregunta que desencadenó tan sonado error decía: "Fue la 'tonta del bote', pero de tonta no tenía nada porque llegó a ser dueña del Teatro de La Latina". Una pregunta que como bien leyó Aitor Albizua, tenía las siguientes respuestas: "Lina Morgan, Ana García Obregón, Rafaela Aparicio y Florinda Chico".

Nada más conocer la pregunta y sus posibles respuestas, Juan intentaba descartar algunas. "Ana García Obregón no me pega, porque es bastante reciente y el Teatro de La Latina es más o menos antiguo", explicaba de primeras el concursante. "Y Lina Morgan no me cuadra porque es estadounidense" seguía explicando. Una explicación que pilló por sorpresa a Aitor, que esbozaba una pequeña sonrisa en la cara conocedor de la respuesta correcta.

Lina Morgan es tan española como la tortilla de patata 🤣#ElComodínDeLa1



⭕https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/5CCFiJyBCQ — La 1 (@La1_tve) May 18, 2023

Finalmente, Juan decidió utilizar un comodín para descartar entre Florinda Chico y Rafaela Aparicio, las dos opciones que, según su lógica, se habían quedado como posible respuesta correcta. El comodín descarto la primera, haciendo que Juan optara por Rafaela Aparicio. Tras eso, Aitor Albizua le preguntaba "¿Por qué has descartado tan rápido a Lina Morgan?", a lo que el joven le respondía que "porque como es americana no me cuadraba".

Entró en acción Javi, amigo y compañero de Juan, que estaba presente para ayudar al concursante siempre que se lo pidiera. Javi advirtió a su amigo, "Juanin es Lina Morgan", a lo que el presentador de "El comodín de la 1" le preguntó: "¿Es americana Lina Morgan?". Javi no dudó en su respuesta, y es que Lina Morgan es "tan española como la tortilla de patata".

Aitor Albizua quiso restarle importancia al garrafal fallo que había tenido Juan: "Sé que no es excusa, pero quizás sea algo generacional. Es más difícil conocer a Lina Morgan".