Bertín Osborne señala a varias presentadoras que "incluso sois amigas mías"

El cantante mandó un mensaje a través de su cuenta de Instagram donde ha criticado a varios programas y presentadoras de televisión que se hicieron eco sobre su nueva paternidad.

Desde que hace días saltará la noticia de que Bertín Osborne y Gabriela Guillén, con quien el presentador mantuvo una relación sentimental durante varios meses, van a ser padres, han sido muchas las televisiones que se han hecho eco de esta noticia y todo lo que ha trascendido tras conocerse.

Hoy tras varios días donde la gran mayoría de los programas de televisión siguen alimentando esa noticia, Bertín Osborne ha publicado un vídeo que ha difundido en sus redes sociales donde expresa su enfado con estas televisiones y en el que además ha señalado varias presentadoras de Telecinco y de Antena 3.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

En el vídeo, que podemos encontrar en su cuenta de Instagram, el presentador ha comentado que le parece exagerada la cobertura que se está haciendo sobre la noticia: "ya hemos dicho lo que ha pasado. Comprendo que lo habléis y que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor. ¿Qué os está pasando?".

Lo que más sorprende a Bertín es que muchas de esas especulaciones hayan llegado desde varios programas presentados por mujeres a las que él conoce y de las que incluso se considera amigo como Sandra Barneda, María Patiño o Emma García: "Me conocéis todas las que hacéis programas de televisión, hemos trabajado juntos. Incluso algunas sois amigas mías".

Un mensaje con advertencia hacia María Patiño

Pero ha habido una de esas presentadoras nombradas por Bertín a la que el cantante le ha querido lanzar una advertencia. Ha sido a María Patiño, a raíz de de una noticia nombrada en su programa "Socialité", en la que se hablaba de una supuesta relación que el presentador habría tenido con otra mujer mientras estaba con Gabriela Guillén.

"Maria, te han engañado. Habrás pagado por una noticia que es mentira yo no he estado con nadie más. Es increíble que te lo puedan colar de esa manera… Es mentira. Ojo con las noticias falsas, que ya son los presidentes que habido. No empecemos otra vez con esto", advertía el presentador en el video.

Para terminar, Osborne hacía un llamamiento a la cordura y pedia que se "frenara el acoso brutal" que están viviendo él y Gabriela: "No hay derecho a vivir así. A ver si hay sensatez. Dejadnos respirar un poquito, por favor".