María del Monte habla sobre la propuesta que le hizo el PSOE en "Lo de Évole"

La cantante María del Monte es la próxima invitada a la que Jordi Évole entrevistará en "Lo de Évole". La sevillana hablará de varios temas sobre su vida, como la oferta que le hizo el PSOE.

Esta noche vuelve una nueva entrega de "Lo de Évole", el programa de entrevistas de Jordi Évole en La Sexta. Una semana más, el presentador catalán recibe a otro de su larga lista de invitados, en este caso a la cantante María del Monte, que se une así a Estopa, Macarena Olona, Maruja Torres y Juan Carlos Unzué, protagonistas de las primeras entrevistas de esta temporada.

La cantante y presentadora hablará sobre varios temas en la entrevista, algunos los conocemos gracias a las promos que hemos podido ver en La Sexta y a lo que ha contado Évole. Uno de esos temas será su relación con Isabel Pantoja, una amistad que siempre ha tenido mucho morbo y que María "lo llevé regular".

➡️ ¿Por qué despertaba tanto morbo la hipotética relación que podían haber tenido Isabel Pantoja y María del Monte?



⏰ Este domingo a las 21:25h. en @LoDeEvole pic.twitter.com/9l7opSceU2 — laSexta (@laSextaTV) March 11, 2023

La 'folclorica' también habló sobre su reciente "salida del armario", cuando el año pasado durante la celebración del Orgullo LGTBI anunciaba públicamente que le gustaban las mujeres, algo que ella decide contar: "La llave de esa puerta la abro yo y se la abro a quien quiero".

La propuesta del PSOE a María del Monte

Un tema que también se trata en la entrevista y que ha sorprendido a muchos es la propuesta que el Partido Socialista le hizo a la cantante. Jordi le quiso preguntar a María si había algún motivo político para que ella no estuviera trabajando en Canal Sur y si le habían ofrecido algún cargo político, momento en el que la sevillana le confiesa a Jordi Évole que recibió una propuesta del PSOE para ser la número dos del partido en sus listas electorales: "Si, una vez. Ir de segunda de lista en el PSOE... No sé si era Alberto Sánchez Monteseirín... Pero yo creo que no. No me costó, lo tengo claro. Yo tengo claro que no es para lo que he venido a este mundo".