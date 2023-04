Jadel triunfa en la gala 2 de "Tu cara me suena" con los cuatro 12 de los jueces

La décima temporada de "Tu cara me suena" sigue con paso fuerte tras una segunda gala de altura en la que se rompió un récord y destacaron las actuaciones de Jadel y de Samantha Hudson.

Anoche vivimos la segunda gala de "Tu cara me suena 10", una segunda gala que confirmaba el gran nivel que se pudo ver en el estreno de la décima temporada del programa de Antena 3, cuando Andrea Guasch triunfó con su 'Chanelazo' consiguiendo los 12 puntos de todos los jueces, un pleno que se ha repetido en la segunda gala pero con diferente protagonista, convirtiéndose en un hito histórico del programa.

Y es que el nivel que están dejando los nueve concursantes de "Tu cara me suena" está cerca de ser uno de los más altos en la historia del programa. Hasta cinco concursantes se postulan como favoritos para conquistar el concurso, Andrea Guasch, que se alzó con la primera victoria de la edición, Jadel, Miriam Rodríguez, Merche y Alfred García. Pero el resto no se quedan atrás, Josie se ha convertido en la gran revelación de la edición, mientras que Anne Igartiburu, Susi Caramelo y Agustín Jiménez les siguen de cerca.

Aunque ayer hubo dos principales protagonistas, una de ellas fue Samantha Hudson, que acudía como artista invitada y que dejó a todos boquiabiertos con su interpretación del tema 'Violetas imperiales' de Luis Mariano. Una interpretación con la que la artista lograba recibir la proposición para participar en la próxima temporada del programa.

Jadel se postula como favorito con su actuación de Guns N' Roses

Le tocaba arrancar la gala a Andrea Guasch, que tras el 'Chanelazo' de la semana pasada, anoche imitaba a Taylor Swift con 'You need to calm down'. Una actuación más sencilla para la catalana pero que también recibió los aplausos de los jueces. Susi Caramelo fue la encargada de continuar la gala, y con su habitual humor, y algún que otro problema, solventó su imitación de Concha Velasco con 'El moreno de mi copla'.

Llegaba el momento del 'Original y copia' de Miriam Rodríguez y Nil Moliner, el primer cambio de sexo del concurso despertó los aplausos y recibió muchos elogios por parte del jurado. El siguiente fue Josie, que se ha confirmado como la revelación del concurso afrontando con ilusión cada actuación, algo que se notó en su imitación de Alaska con 'La funcionaria asesina'.

Quien también está disfrutando del concurso es Anne Igartiburu, que en esta segunda gala interpreto el tema 'Luka' de Suzanne Vega. Agustín Jiménez interpretó la canción 'La leyenda del tiempo' de Camarón y Merche, junto al actor de "La que se avecina" Ricardo Nkosi, interpretaron el éxito de Natti Natasha y Ozuna 'Criminal'.

El momento más emocionante de la gala lo protagonizó Alfred García rindiendo homenaje a Pau Donés con 'La Flaca' de Jarabe de Palo. Una actuación que hizo que el cantante no pudiera contener las lágrimas al terminar.

Por último pudimos disfrutar del gran éxito de la noche, la actuación de Jadel imitando a Axel Rose, cantante de Guns N' Roses con la canción 'Welcome to the jungle'. Una actuación que le valía para conseguir el 12 de todos los jueces y colocarse como líder del programa.