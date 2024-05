Pilar Vidal y su amarga queja por el sueldo que tiene en "Espejo Público"

La colaboradora del programa de Susanna Griso se ha sincerado en su pódcast sobre la situación financiera que atraviesa y sobre lo que cobra por participar en el programa de televisión.

Una de las cosas por las que los espectadores de un programa de televisión suelen tener más curiosidad es el sueldo de sus colaboradores o presentadores, algo que además se suele filtrar con mucha facilidad. Pero lo que no es habitual, es que sea uno de esos colaboradores o presentadores quienes hagan público su sueldo.

Esta cosa poco habitual es justo lo que ha hecho Pilar Vidal en su podcast 'Drama Queen' del diario ABC, un podcast en el que la periodista entrevista a un rostro conocido cada semana. Esta semana era el turno de Miquel Valls, actual colaborador de "Espejo Público", programa donde coincide con la propia Pilar.

Ha sido en un momento de la charla entre la periodista y el excolaborador de "Ya es mediodía" cuando Pilar Vidal desvelaba cuál es su sueldo en "Espejo Público", todo a raíz de los desencuentros que la periodista había tenido últimamente con Carmen Lomana.

Pilar Vidal, la peor pagada de "Espejo Público"

Miquel le preguntaba a Pilar, si todos esos enfrentamientos que la periodista ha tenido en "Espejo Público", primero con Carmen Lomana y recientemente con Laura Fa, le eran compensados con el sueldo, algo que Pilar Vidal negaba: "No, ¿el sueldo? Es bajísimo el mío... Soy la peor pagada". Pero Pilar también explicaba que "yo ahora no leo nada, antes leía y veía todo, lo positivo y lo negativo. Sé que gusto a mucha gente, y sé también que no me soporta muchísima gente, creo que ese ejercicio lo tenemos que hacer todos".

Y es que, Pilar Vidal va de enfrentamiento en enfrentamiento, porque tras sus rifirrafes con Carmen Lomana, la periodista se ha enfrentado ahora a Laura Fa, a quien criticaba duramente en su podcast: "Piensa de izquierdas pero vive de derechas o le encantaría hacerlo... Se ha puesto pecho, ha hecho viajes de lujo, quiere comer bien... Va fenomenal, no es una activista".

Unas declaraciones que la propia Laura respondía en "Espejo Público": "Me sorprende porque no le tengo nada de manía a Pilar Vidal, me cae superbién y tenemos muy buen rollo. Opinamos cosas diferentes, pero no me constaba que tuviéramos mal rollo... Yo estoy muy agradecida, porque tiene que estar muy vacío el capítulo de esta semana para que la protagonista sea yo. Os lo agradezco porque me encanta colaborar en que tu podcast siga funcionando".