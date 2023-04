La sorpresa de Marc Calderó por el sonado vídeo de Ortega Cano en TVE

En "Hablando claro" han recordado la entrevista de Ortega Cano en TVE en la que el torero fue muy criticado por su interpretación de 'Como una ola', un vídeo que sorprendió a Marc Calderó.

A pesar de que ya han pasado dos semanas desde que en "Plano General", el programa de La 2, Jenaro Castro entrevistara a José Ortega Cano, el viernes en el programa "Hablando claro" han tratado algunas de las declaraciones que hizo el torero en la entrevista y han hablado sobre el momento por el que Ortega Cano fue muy criticado.

Y es que en la sección del programa, 'Hablando raro', aprovecharon para emitir un par de fragmentos de la entrevista. Uno de ellos fueron las polémicas declaraciones de Ortega Cano en las que aseguraba que no se sentía machista. Unas declaraciones a las que se refirió Marc Calderó, presentador de "Hablando claro": "A veces a los hombres nos preguntan si somos machistas y pensamos que no, pero podemos serlo sin saberlo porque el micromachismo está instaurado en la sociedad".

La versión de 'Como una ola' de Ortega Cano no se libra de las críticas

En el programa también recuperaron el famoso vídeo de Ortega Cano interpretando 'Como una Ola', aquel por el que el torero fue muy criticado en redes sociales por no saberse la letra de la canción y que en "Hablando claro" han analizado.

Ortega Cano intentando cantar "Como una Ola" en 'Plano General' de La 2. Surrealista todo... pic.twitter.com/x5fXdw1ytQ — Xavi Oller (@xaviioller) March 24, 2023

Tras ver el vídeo, Alberto Herrera, el otro presentador del programa, se mostraba claro con Ortega Cano. "Lo importante es no callarse, seguir, improvisar aunque la letra le baile un poco. No sé si por ser Semana Santa, pero me sonaba incluso a saeta", comentaba el presentador desatando las risas de todos.

En cambio, a Marc Calderó le sorprendió mucho que Ortega Cano no se supiera la letra de 'Como una ola': "Más allá del debate sobre el machismo, no saberse la letra de 'Como una ola', perdonadme pero me quedo sorprendido". Y no es para menos ya que como apuntaba Alejandra Clements, "es una canción que conocemos todos y es un icono absoluto".