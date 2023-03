Paco Lobatón desvela a Aimar Bretos la pregunta que le hizo la Reina Sofía

El veterano periodista pasó por los micrófonos de "Hora 25" en la Cadena SER y recordó cuando la Reina se interesó por el atropellado final del mítico programa "¿Quién sabe dónde?".

Cualquiera que viera la televisión en los años noventa sabrá el fenómeno que fue ¿Quién sabe dónde? el programa que presentaba Paco Lobatón en Televisión Española y que, básicamente, se centraba en la localización de personas desaparecidas. Aquel formato de enorme éxito fue emitido por el ente público entre 1992 y 1998 y desapareció de manera ciertamente precipitada. Lobatón había hecho muchas cosas, profesionalmente hablando, antes de aquel programa y posteriormente también, pero su nombre quedó ligado para siempre al de ¿Quién sabe dónde?

El periodista jerezano pasó anoche por los micrófonos de Hora 25, de la Cadena SER, para ser entrevistado por Aimar Bretos que, lógicamente se interesó por aquel programa y especialmente por qué se eliminó de la parrilla de Televisión Española cuando aún seguía dando audiencias formidables. Y la respuesta de Lobatón no dejó indiferente a nadie.

"La misma pregunta que tú me has hecho, Aimar, me la hizo la Reina Sofía en 2016 cuando nos recibió a un grupo de familias". "¿Por qué desapareció el programa?", aseguró Lobatón que le preguntó la propia reina emérita. "Señora", le respondió el periodista, "si usted me ayuda, quizá consigamos saberlo". "Yo no lo he sabido", reconoce el creador de ¿Quién sabe dónde?

Paco Lobatón: "Hasta la reina Sofía me preguntó por qué cancelaron 'Quién sabe dónde'. En mi entorno y en ciertos entornos lo relacionan con el hecho de que el programa empezó a abordar casos de bebés robados, desapariciones ocurridas en la Guerra Civil" pic.twitter.com/FUm84a8bdq — Hora 25 (@hora25) March 9, 2023

Sin embargo, Paco Lobatón sí se atrevió a dar una versión muy polémica, ya que la eliminación del programa pudo tener que ver con un escándalo tremendo que jamás se ha podido terminar de investigar. "En ciertos entornos, lo relacionan con el hecho de que el programa comenzó a abordar casos de bebés robados, casos de desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil...".

El periodista andaluz recordó que "nosotros contamos algunas historias de ese tiempo cuando todavía no se acuñaba el término de memoria histórica" y "también contamos algunas historias de violencia de género que había detrás de algunas desapariciones de mujeres, cuando aún no se había acuñado ese otro término de violencia de género".

La noche en la que Lobatón llegó a dimitir

Y también Lobatón tuvo tiempo para recordar la noche en que llegó a dimitir como presentador del programa, aunque al final todo se subsanó. "Me llevaron al plató a un menor de 13 años cuyo nombre siempre recordaré, Aitor Fernández, y dije, esto no puede ser, esto es una barbaridad", recordó el periodista jerezano.