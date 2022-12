Wyoming quita el puesto a Mariah Carey antes de las Campanadas de La Sexta

El presentador de "El intermedio" ha querido felicitar la Navidad de una forma peculiar como antesala a la última noche del año que despedirán Cristina Pardo y Dani Mateo.

Ya hace unas semanas que Mariah Carey daba la bienvenida a la Navidad con un anuncio muy particular en Twitter. La considerada "reina" de esta época, aunque no ha podido registrar la marca, ha vuelto otro año más con su mítico villancico All I Want For Christmas Is You y el El Intermedio, el programa que presenta desde hace ya 17 temporadas El Gran Wyoming en La Sexta, ha querido felicitar las fiestas con este tema. Pero no de una forma tradicional.

Este formato de la cadena secundaria de Atresmedia ha realizado un divertido montaje en el que, precisamente, se puede ver el videoclip del conocido villancico de Mariah Carey pero con una peculiaridad: que la cara de la cantante ha sido sustituida por la del popular presentador. Con esta felicitación, lo que hay seguro, es que Wyoming no ha estado nunca tan sexy vestido de Mamá Noel.

Cristina Pardo habla de las Campanadas de La Sexta

Pero, además de este "regalo" a la audiencia de El Intermedio, El Gran Wyoming mantuvo una conversación con uno de sus colaboradores, Dani Mateo, sobre cómo serán las Campanadas, ya que el presentador de Zapeando recibe el año nuevo en La Sexta junto a Cristina Pardo. Los tres compartieron opiniones sobre el outfit que llevarán para la noche de fin de año, desde el vestido "con la espalda al aire" del presentador de El Intermedio hasta las tres opciones que se plantean para el atuendo del zapeador, quien además ha abierto una encuesta para que sus seguidores escojan cuál tiene que ponerse.

Cristina Pardo, que en lugar de hablar de su vestido, prefirió desvelar un truco que tiene para no meter la pata durante las Campanadas: "Cuanta menos información inútil des, menos posibilidades de equivocarte", señalaba la presentadora de Más vale tarde, mientras que su compañero de La Sexta y de Nochevieja aseguraba que su estrategia es "no tener una carrera que estropea".