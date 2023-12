Punto, set y partido para Netflix: emitirá el duelo más esperado del tenis

La plataforma anuncia el duelo entre el mejor tenista español de todos los tiempos y su heredero. Será la primera vez que el gigante audiovisual emita un evento en directo.

Netflix va dando pasos hacia delante y se une a las retransmisiones en directo tal y como hace por ejemplo en nuestro país Amazon Prime Video con las galas de Operación Triunfo. En esta ocasión, la plataforma apuesta por uno de los contenidos que más se prestan a hacer este tipo de emisiones en directo: el deporte. Y lo hace no con dos cualquiera del mundo del deporte en general y el tenis en particular: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, siendo uno de los encuentros -con el permiso de Federer y Djokovic- más esperados del deporte de la raqueta.

The Netflix Slam enfrentará en su torneo particular al mejor tenista español de todos los tiempos -y para muchos el mejor deportista en general de nuestro país- con su heredero. Lo hará, como no podía ser de otra forma para un gigante audiovisual de la talla de Netflix, en un escenario de renombre como Las Vegas. La fecha: el 3 de marzo de 2024. Será la primera vez que la plataforma emita un evento deportivo en directo.

Rafa Nadal. Carlos Alcaraz. Dos superestrellas del tenis. Un enfrentamiento épico EN DIRECTO en Netflix.



'El Slam de Netflix' llega el 3 de marzo 🎾 pic.twitter.com/MqEMkxccld — Netflix España (@NetflixES) December 11, 2023

Exactamente la cita será en el Michelob ULTRA Arena en Mandalay Bay Resort and Casino de la Ciudad del Pecado, donde, entre otros, han actuado Britney Spears, Beyonce, Rihanna, Justin Timberlake, Kiss, Ariana Grande, Selena Gomez o Shakira. Con capacidad para 12.000 espectadores, también ha albergado campeonatos del mundo de boxeo y habitualmente es la casa de Las Vegas Aces, equipo de la WNBA.

Imagen del Mandalay Bay Resort and Casino donde se va a disputar el Nadal-Alcaraz en Las Vegas

¿Es gratis ver el Nadal-Alcaraz en Netflix?

No sólo van a estar Nadal y Alcaraz en el cartel, sino que el evento lo completarán otros partidos y protagonistas que se irán anunciando cuando se vaya acercando el día. Netflix ha adelantado que será emitido tanto en inglés como en español. La plataforma sigue por lo tanto innovando, como ya hizo en el mes de noviembre con The Netflix Cup, donde juntó a pilotos de Fórmula 1 con jugadores de golf del PGA. Torneo que se llevó por cierto otro español: Carlos Sainz. Además, los deportes suelen dar buenos resultados a Netflix. El mejor ejemplo son dos productos que ofrece la plataforma de, precisamente, tenis y Fórmula 1: Break Point y Drive to Survive.

El evento será producido por Full Day Productions, que ya estuvo a cargo de la anteriormente mencionada The Netflix Cup y de otros acontecimientos como la alfombra roja de los Oscar y los premios de la NFL. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 15 de diciembre a través de la página www.axs.com desde las 19.00. Si tienes suscripción en Netflix no tendrás que pagar nada extra como suele pasar en otras plataformas como DAZN para ver ciertos eventos en pay per view.

Será la cuarta vez que el de Manacor y el de El Palmar se vean las caras en una pista. Las otras tres veces se saldaron dos con victoria para Nadal y una para Alcaraz. Lógicamente, las circunstancias cambian en un evento amistoso y de exhibición como el que se vivirá en Las Vegas, pero seguro que ambos querrán desempeñar un gran papel.

Hola a todos. Aquí tenéis más información tras el anuncio del viernes:

👉🏻 Ha sido un año largo…

👉🏻 Claro que ha habido muchas dudas, claro que habido momentos que parecía imposible…

👉🏻 Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea,… pic.twitter.com/XAz8EoltDf — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 6, 2023

Por el momento, tan solo Alcaraz ha reaccionado al anuncio y, como no podía ser de otra forma, ha celebrado enfrentarse a su ídolo. "Sus récords y logros hablan por sí mismos. Además, Rafa es uno de los jugadores más simpáticos del circuito y espero con impaciencia nuestro partido el próximo 3 de marzo", ha comentado de un Rafa Nadal que ya prepara su vuelta a las pistas al más puro estilo Last Dance de Michael Jordan.