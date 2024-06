A Jaime Caravaca tampoco le gustan las cómicas: Valeria Ros destapa su misoginia

La humorista carga contra su compañero de profesión, en el foco tras ser agredido por sus comentarios sobre un bebé en redes: "Parece que no sólo va a por nazis. Es un misógino de mierda".

Jaime Caravaca es el cómico del momento y no precisamente por la gracia que hacen sus bromas. El cómico, ex de La Resistencia, fue agredido este lunes por un padre al que, en una foto con su bebé subida a redes sociales, comentó que por mucho que lo intentara no iba a poder evitar que su hijo -de tres meses- acabara “mamando pollas de negros”. El motivo: los continuos enfrentamientos en redes sociales entre este hombre, militante de partidos de extrema derecha y defensor de la ideología nazi, con el humorista murciano.

Sin embargo lo que sucede en internet, tras una pantalla, cruzó a la más cruda realidad y Alberto ‘Pugilato’ -así se llama el agresor- se plantó en una de las actuaciones de Caravaca para, literalmente, golpearle y acorralarlo contra la pared. El debate saltó precisamente a esas redes entre los que afirman que por su ideología se lo merece y los que creen (la mayoría) que los bebés y niños pequeños hay que dejarlos fuera de la ecuación. Y Caravaca lo ha hecho en varias ocasiones, burlándose también por ejemplo del aborto que sufrió Isabel Díaz Ayuso.

Más allá de eso, durante la tarde de este martes, con el tema aún coleando, ha aparecido Valeria Ros para echarle más leña al fuego. La colaboradora de programas como Zapeando o, precisamente, La Resistencia, ha publicado un tuit en el que ataca duramente a un Jaime Caravaca al que acusa de misógino. Se basa en unos mensajes de Instagram que el cómico murciano habría publicado en los post de la humorista. Mensajes en los que critica a Valeria Ros muchas veces remarcando el hecho de ser mujer.

“Todo mi apoyo a gente que tiene que lidiar con comentarios dolorosos en rrss y a la cara ya resulta que se acojonan. Parece que no sólo va a por nazis. Es un misógino de mierda y solo quiere llamar la atención”, reza la primera parte del mensaje de Valeria Ros, que acaba con una seria amenaza en referencia posiblemente a la agresión que sufrió Caravaca: “Conmigo que no se cruce”.

Por lo tanto, parece que al cómico murciano tampoco le gustan mucho las cómicas. Y más si, como quien dice, le ha quitado el trabajo. Y es que mientras que Caravaca fue despedido de La Resistencia -decisión que él mismo criticó asegurando no entender el por qué de la misma- ahora Valeria Ros ha fichado por el programa de David Broncano. De hecho esos mensajes de Caravaca hacia Ros son en vídeos del programa aún de Movistar y de TVE en un futuro. Parece que además de utilizar a bebés para intentar "herir" a sus rivales tuiteros, Caravaca tampoco lleva muy bien que una mujer sea cómica ni que trabaje de donde él fue echado.