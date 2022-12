Las razones de Agoney y Famous para intentar, ahora sí, ir a Eurovisión tras OT

Tras cinco y cuatro años después de su paso por el reality de Televisión Española, Agoney y Famous prueban suerte en el Benidorm Fest con la etiqueta de "triunfitos"

"Imagínate que voy en 2018 con una canción que se llamaba 'Magia', super happy, y haciendo un truco de magia que me parecía, la verdad, un coñazo. Yo no lo veía". Así recuerda Agoney la situación a la que se enfrentó cuando terminó Operación Triunfo y le asignaron un tema para Eurovisión que hizo que pidiera que no le votaran. Mismo dilema, un año más tarde para Famous, que entró en OT con el objetivo de ir al festival: "No puedo decir que era un mal tema, pero no era el idóneo".

Ahora, cinco y cuatro años después de su paso por el reality de Televisión Española, Agoney y Famous prueban suerte en el Benidorm Fest con la etiqueta de "triunfito", pero con dos canciones, "Quiero Arder" y "La Lola" que les representan "de verdad".

Así lo relataban ambos artistas durante la presentación de los 18 temas del Benidorm Fest, una experiencia para la que se ven más preparados tras estos años de carrera en los que Agoney ha ganado Tu Cara Me Suena y ha sacado un disco y varios singles y Famous ha publicado varias canciones y ha estado trabajando en música nueva en Nigeria, el país de sus raíces.