La aplaudida contestación de Sonsoles Ónega a un invitado que falta al respeto

La presentadora de "Y ahora Sonsoles" ha tenido que pararle los pies a un invitado que ha intentado cambiarle de tema y no hablar sobre el tema para el que le habían contactado.

Sonsoles Ónega está teniendo unas semanas en las que le ha tocado ponerse muy seria en su programa "Y ahora Sonsoles". Después de que un militar 'trans' provocara que la presentadora madrileña tuviera uno de sus mayores enfados, este viernes a Sonsoles le ha tocado volver a poner en su sitio a un invitado por sus palabras.

Se trata del alcalde de El Entrego, un pueblo de Asturias donde sus vecinos están en pie de guerra por la intención de cerrar el cementerio. El jueves, Sonsoles pudo charlar con algunos de los vecinos de El Entrego, quienes le explicaron que el cementerio del pueblo podría cerrar sus puertas para siempre, algo que les indigna. Y el viernes, la presentadora contó con la presencia de otros vecinos y el alcalde, aunque este no se encontraba junto a los vecinos para denunciar lo que sucedía.

🗣️ Luchan para que no cierren el cementerio de su pueblo: "¿Cómo va usted a garantizarnos que vamos a venir aquí el día 1 y yo puedo entrar?".



Antes de que el alcalde entrara en conexión, Sonsoles charlaba con una de las vecinas, Pili, a quien le comunicaba que el edil iba a intervenir en directo pero desde otro lugar, esto provocó que Pili se enfadara y cargara duramente contra el alcalde: "Lo suyo son las cámaras, los acontecimientos y las cosas culturales".

Sonsoles tiene que ponerse seria con el alcalde de El Entrego

Una vez se conectó José Ramón Martín Adines, el alcalde de El Entrego, Sonsoles Ónega le dio una oportunidad para que explicara lo que estaba sucediendo con el cementerio del pueblo y contestara a los vecinos, pero el alcalde sorprendió a todos al confesar que estaba "en un acto de promoción económica" y ponerse a hablar sobre el acto, afirmando que prefería hablar del futuro de los jóvenes que del cementerio.

Fueron estas declaraciones las que provocaron el enfado de Sonsoles, quien tuvo que pararle los pies al intentar cambiar de tema de conversación: "Hombre no, alcalde no. Yo no le he llamado para esto... Eso no me lo haga. A la cuestión alcalde, que si no me voy a enfadar. Porque entonces me va a parecer una falta de respeto a Pili y a este programa".