'GH VIP' desata el caos en las redes con nuevas pistas de los concursantes

El reality por excelencia de Telecinco lanzaba tres nuevas pistas desconcertantes de otro participante de la octava edición, volviendo locos a los fans que intentan dar con la identidad.

Cada vez está más cerca el regreso de GH VIP 8 con Marta Flich como presentadora. Los seguidores, además de ir tachando días en el calendario hasta el próximo 14 de septiembre, no se despegan de las redes sociales. Tan solo quedan dos semanas para que el reality por excelencia de Telecinco regrese a la televisión y por el momento, no se conocen quiénes serán los habitantes de la casa de Guadalix. Por eso, los fans del programa de Mediaset no apartan su mirada de las redes sociales, donde la cadena y Zeppelin TV van dando pistas sobre sus concursantes.

Y es que, Telecinco no abre la boca y tiene bajo llave las identidades de los famosos que formarán parte de esta nueva edición del reality. Hasta ahora solo hay un nombre confirmado que es el de Laura Bozzo, dicho por ella misma en programas mexicanos, porque la cadena de Fuencarral no se ha pronunciado al respecto. Y, pese a que no revela nombres, el canal de Mediaset sí quiere ir calentando motores y generando curiosidad, por lo que anima a los seguidores de GH VIP a dar con los nombres de los concursantes jugando con pistas.

Las pistas de Telecinco disparan las teorías en redes

Hace tan solo unos días, Telecinco lanzaba una promo con nuevas pistas que hacía que todos apuntaran a Natalia Ferviú, de Cámbiame. Pero ella mismo negaba su fichaje por GH VIP. La cadena de Mediaset continúa con el juego y ha vuelto a lanzar una nueva promoción con pistas para que las redes sociales sigan intentando dar con más identidades. Las pistas son: unos pendientes de aro, un látigo y un sombrero a lo Indiana Jones y un flamenco. Tras esto, los usuarios de X -antiguo Twitter- no paran de lanzar teorías de quiénes pueden ser los famosos que se escondan tras esas pistas.

Os traemos la mejor noticia del día: nuevas pistas de un nuevo concursante de #GHVIP8 👁️ pic.twitter.com/utxi06JEJn — Gran Hermano (@ghoficial) August 30, 2023

Pero, si los fans del reality no tenían suficientes con esas pistas, desde la cuenta oficial de Gran Hermano en las distintas redes se lanzaba un vídeo en el que aparecen Marta Flich y Ion Aramendi hablando. En él, ambos presentadores mencionan que hay que "activar el código pista", mientras ella aparece con un gorro y unas gafas y hablando bajito. "Hay que sacar la artillería pesada", asegura la presentadora. Algunos han estado avispados y han visto que en dicho vídeo se ha colado una pista en la que se puede ver una estampita del Santuario de la Virgen de la Esperanza de Calasparra. Estas pistas han provocado que suenen nombres como Bárbara Rey, Mar Flores, Mario Vaquerizo o su hermana Marta. Tampoco se han librado de las teorías los hijos de Lolita y Rosario Flores o Coyote Dax, que ya fue concursante. Incluso, algunos atrevidos han apostado Ruth Lorenzo.