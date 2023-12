El verdadero motivo que lleva a Antonio Orozco a dejar tirado a Antena 3

El conocido cantante y 'coach' de 'La Voz' se despedirá de Atresmedia tras la final del programa. Una noticia inesperada que, además, lo mantendrá alejado de los focos durante un tiempo.

Malas noticias para los seguidores de La Voz. Antonio Orozco anunció este jueves su retirada de los focos durante algunos meses, siendo así baja inesperada entre los coaches del concurso estrella de Antena 3. El cantante se despide así del programa y desvela los motivos que le mantendrán alejado. Y es que, al parecer, el artista ha encontrado en este disco, La canción que nunca viste la manera perfecta de decir adiós, según contó a La Razón, y hacer un parón en su carrera tras más de dos décadas entregado a su música y a sus proyectos.

Orozco pone fin a una bonita etapa y un punto a parte para empezar de nuevo con esta decisión. El artista, además, reveló al mencionado medio, que se mantendrá alejado de los focos durante algunos meses para componer el que dice ser "el mejor disco de su vida". "No sé cuanto tiempo me tomará para volver renovado. Este es el plan, que es un poco agresivo, porque llevo mucho tiempo en la carretera", aseguró el catalán, ya que ha estado años compaginando proyectos con su carrera musical. Ahora el artista necesita una vida más tranquila y sencilla: "Tengo ganas de una rutina normal, de familia", aseguró.

Antonio Orozco se retira de 'La Voz'

Antonio Orozco explicó en la entrevista que necesita hacer "las cosas básicas que una persona hace cada día. Hacer lo que hace cualquier persona. El papel en blanco necesita reflexión y hace falta ser muy serio". Todo ello para centrarse en su nueva música, por lo que necesita perderse en el día a día y dejar a un lado el estrés. Pero no es una decisión que haya tomado a la ligera, pues según cuenta, "mi hija también quiere más. Tiene 24 meses y necesito rellenar unos cuantos huecos. Hay un momento en la carrera de un artista que no tiene que andar demostrando muchas cosas, llevo muchos años viajando, otros 11 años en televisión y no tengo capacidad de procesar", se sinceró.

Este punto y a parte tras años de incansable trabajo llega, también, justo después de un susto en su salud. A principios de año, los médicos encontraron algo en la garganta de Orozco, un problema que derivó en una afonía que le generó dificultades para trabajar. "Fui a hacerme una revisión y me encontraron un pólipo, una pequeña lesión en las cuerdas vocales. Tuve una pequeña intervención que salió muy bien", contaba él mismo en Instagram. Con esta noticia, el cantante de 'Mi héroe' centrará el próximo año en pasar tiempo con los suyos y trabajando en la música. Y a sus seguidores solo les queda esperar al "mejor disco de su carrera".