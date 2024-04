Bertín Osborne protagonista indirecto de la primera gala de "Tu cara me suena"

A pesar de que el presentador finalmente no entró en el plantel de concursantes del programa de Antena 3, ha sido protagonista indirecto de la primera gala.

Fue, durante varias semanas, la noticia del momento, el posible fichaje de Bertín Osborne por "Tu cara me suena" y su regreso a la televisión fue algo de lo que se habló durante mucho tiempo, aunque finalmente el presentador no se encuentra entre los famosos concursantes de esta temporada.

A pesar de que anoche no vimos a Bertín Osborne en el estreno de la nueva edición de "Tu cara me suena", el nombre del presentador estuvo muy presente en esta primera gala, y además fue protagonista de una de las habituales anécdotas que Lolita Flores acostumbra a compartir en el programa.

Porque además de la anécdota de Lolita, Bertín Osborne apareció en una de las imitaciones de la noche, la que protagonizó Supremme de Luxe. "¿Quién decía que no iba a estar Bertín en 'Tu cara me suena'? Aquí está, desde el primer día", anunciaba Manel Fuentes antes de que Supremme de Luxe comenzara su imitación del tema 'Tú, solo tú' de Bertín.

La anécdota de Lolita Flores con Bertín Osborne

Fue después de la actuación de Supremme de Luxe cuando Lolita Flores aprovechó para contar una anécdota con la que aseguraba que Bertín Osborne le debe 10.000 pesetas: "Se las presté en la Feria de Sevilla, porque mi padre, que era muy generoso, me dio dinero para los cacharritos". Al parecer, Bertín que "era un desastre y se escapó de un internado de Campillos", se encontró con Lolita en la feria, a quien "conocía de toda la vida, aunque él era algo mayor. Me dijo que no tenía dinero para volver".

De esa anécdota hacen ya 50 años, y aunque aquella cifra era un dinero muy importante en esa épica, para Lolita la deuda está más que zanjada: "Ya me lo ha pagado, porque me ha llevado a programas y he trincado, así que estamos en paz, Bertín".

A pesar de la ausencia de Bertín, la primera gala de "Tu cara me suena" se estrenó por todo lo alto y terminó con la victoria de Julia Medina, la extriunfita, con su imitación a Laura Pausini. La gala también nos dejó varios momentos tiernos como el reencuentro entre David Bustamante, Chenoa y Àngel Llàcer, quienes coincidieron en "Operación Triunfo 1" hace casi 23 años.