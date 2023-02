Dani Senabre sube el tono y utiliza los peores insultos contra Iñaki Angulo

El periodista catalán tilda de "psicópata" al youtuber con el que discutió agriamente en el programa de twitch de Siro López. "No voy a aguantar a nazis alcohólicos politoxicómanos", afirma.

Era evidente que el asunto no iba a acabar ahí. Esta mañana ya contamos la tremenda bronca que mantuvieron a última hora de la noche de ayer los periodistas deportivos Dani Senabre e Iñaki Angulo en El var de Siro, el programa deportivo que, a través de la plataforma Twitch, se emite en 7nn. El asunto acabó, además como el rosario de la aurora, con Senabre insultando a Angulo y a su familia y abandonando el canal.

El habitual colaborador de Deportes COPE no se ha callado y ha elevado aún más el tono con un hilo en Twitter que no tiene ningún desperdicio. "Voy a @elvardesiro porque me lo pidió mi amigo @sirolopez y no tengo un no para él. Ni me va bien el horario ni necesito el dinero ni desde luego aguantar a nazis alcohólicos politoxicómanos como el psicópata de @inakiangulo", ha comenzado escribiendo el periodista catalán, que no se ha cortado un pelo y ha seguido dando cera.

Senabre ha calificado a Angulo como "un auténtico payaso" y ha reconocido que "ya me avisó toda la profesión", además de aportar un posible motivo para el nivel de crispación que, a su juicio, exhibió con él durante su participación en el programa de Siro López a cuento de la polémica con Vinicius. "Qué casualidad, hoy estrena canal de Twitch y necesitaba aprovecharse del revuelo de los demás para que le hagan casito". En efecto, Iñaki Angulo, una auténtica celebridad deportiva en YouTube, ha inaugurado hoy su nuevo canal en Twitch.

Senabre dice Angulo que está llorando por las esquinas

Además, Dani Senabre también adelanta que el programa de Siro López que "comportamientos tóxicos como el suyo son intolerables y que no va a seguir. Ya está llorando por las esquinas. Todo son risas y padreadas hasta que te das cuenta de la realidad".

Pero el asunto no ha acabado ahí. Lo que ha constatado el colaborador catalán de COPE es cómo se las gastan los denominados haters en las redes sociales. "Podéis amenazarme de muerte, insultarme y hasta matarme. Lo que no podréis hacer nunca es callarme ante los hijos de puta que hay en el mundo. Gente mucho más poderosa y hasta empresas enteras lo han intentado antes y han salido perdiendo. Buena suerte con eso", ha contestado Senabre.

Ah, y además Iñaki Angulo ha respondido. También, claro, con un mensaje en Twitter, en el que cuenta lo que ha sentido cuando ha leído las gravísimas acusaciones del colaborador de COPE y El Golazo. "1. No me lo creo al leerlo en el chat 2. Me da la risa por ver qué está tan zumbado. 3. Tengo una pena tremenda por él. Tiene que ser una persona con muchos problemas. Que lo ayuden por favor", ha escrito.