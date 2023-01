Iñaki López denuncia en La Sexta a una empresa por "sacar tajada" de su imagen

El presentador de "Más vale tarde" no dudó en "buscarle las cosquillas" en directo a una compañía que estaba defraudando a las personas usándolo a él y a Fernando Alonso como cebo.

Recurrir a gente famosa para promocionar una marca o un producto es muy común. Pero con el consentimiento de la persona en cuestión. Sin embargo, a veces, se da el caso de utilizar la imagen de alguien sin su consentimiento para "sacar tajada", llegando incluso a estafar. Eso mismo pasaba este jueves en Más vale tarde, donde se destapaba a una empresa de inversión en criptomonedas que utilizaba una supuesta entrevista de Iñaki López, presentador de La Sexta y de dicho programa, a Fernando Alonso como reclamo.

En esta presunta charla que se habría mantenido en la ya desaparecida La Sexta Noche, el piloto de Fórmula 1 habría hablado de los beneficios de sus inversiones en la plataforma. Pero esa entrevista no ha existido jamás. Por lo que están usando esa falsa conversación de Iñaki López con Fernando Alonso como reclamo para nuevos inversores. De ahí que el presentador de Más Vale Tarde decidiese plantar cara a la empresa y llamarles él mismo en directo.

El fraude de las criptomonedas usando a Iñaki López

El presentador de La Sexta llamó por teléfono a la empresa, haciéndose pasar por una persona interesada. "Resulta que yo había visto una entrevista de un tal Iñaki López en La Sexta al piloto este, Fernando Alonso, y aunque estoy buscando la entrevista… es que no doy con ella", se le oye decir y la empresa no duda en responder: "No sé si le puedo enviar la noticia, es de hace tiempo atrás, es de hace 3 o 4 meses atrás más o menos. La entrevista se hizo, está en la base de datos, veré lo que pueda enviar".

No conforme con ello, Iñaki López insistía y buscaba poner aún más contra las cuerdas a la empresa de inversión en criptomonedas que estaría utilizando indebidamente su imagen: "Es que mira que la he buscado, pero es que no la encuentro en ningún sitio". Pero desde la empresa insistían en su existencia e incluso decían estar buscando la entrevista. Pasado el minuto de espera, el presentador de La Sexta decide acabar con la falsa y desvelar su verdadera identidad: "No, pues no lo intentes más porque va a ser dificilísimo que encuentres esa entrevista", comenzó a decir.

"Verás, yo soy el presentador de ese espacio, con lo que es mentira, esa entrevista no se hizo jamás. Estáis utilizando mi imagen y la del piloto con un objetivo fraudulento, que es engañar a la gente, ganarse la confianza para después venderles un producto que no hemos probado", sentenció Iñaki López, a la vez que defendía en su llamada que se trataba de un caso de publicidad fraudulenta y pedía hablar con un responsable. La empresa, lejos de dar explicaciones, se dedicó a decirle al presentador de La Sexta que toda la estrategia de marketing la lleva una organización externa. De momento, nada se ha resuelto.