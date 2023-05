Las vaquillas regresan a 'Grand Prix', pero cómo lo hacen no gusta a Twitter

Los comentarios sobre la ausencia del icono del programa del verano han provocado que el concurso busque una alternativa: "Va a haber una pareja de vacas locutoras en forma de guiñol".

Desde que se ha confirmado el regreso de Grand Prix a TVE los comentarios, buenos y malos, no han cesado de llenar las redes sociales, en especial, Twitter. El programa del verano, que se recupera después de más de más de una década de su última emisión, regresará para amenizar las noches estivales, iniciando una nueva etapa del mítico concurso y, si las negociaciones llegan a buen puerto, con Ramón García con presentador. Sin embargo, esta vuelta a la pequeña pantalla no ha gustado tanto como se pensaba, pues la recuperación del formato a los tiempos actuales viene acompañada de algunas novedades como la posibilidad de que no hubiese vaquilla.

Este hecho, debido a las leyes de protección animal, provocó un terremoto en redes sociales, pues los seguidores del mítico programa del verano "del abuelo y del niño" no estaban de acuerdo con esa falta, ya que perdería "su encanto". Ahora, hay novedades al respecto sobre este asunto. Y es que Grand Prixha publicado en su perfil oficial de Twitter algunas claves para la nueva etapa del concurso y las más importante es que sí habrá vaquilla, pero no como se pensó para la primera etapa del programa de TVE.

'Grand Prix' tendrá vaquillas

El Confidencial Digital publicaba que "va a haber una pareja de vacas locutoras", según se indica en un dosier de trabajo al que tuvo acceso. Poco después, el perfil de Grand Prix en Twitter publicaba un hilo explicando algunos puntos claves del regreso del formato a la pequeña pantalla, centrándose, sobre todo, en la recuperación de la vaquilla. "Sí que va a haber vaquilla, pero no de la forma original. Va a haber una pareja de vacas locutoras en forma de guiñol. Estarán en la cabina de retransmisión para narrar las pruebas como si fueran unos periodistas deportivos que comentan pruebas deportivas", escribían en la red social.

Abrimos hilo con las últimas novedades del Grand Prix 2023 👇: pic.twitter.com/i26sam6WMf — El Grand Prix del Verano Oficial CF (@GPdelVerano_OF) May 8, 2023

"Estas vaquillas tendrán que explicar las pruebas, narrarlas en vivo, comentar las repeticiones y hacer un recuento de los marcadores", se explica en dicho hilo. Según ECD, esta pareja de guiñoles serán los encargados de "aportar comedia e interacción con el presentador" que todavía no ha sido elegido, pese a los rumores de negociación con Ramón García. Pero, ¿cómo se harán las pruebas en las que estaba implicada la vaquilla? En el dosier de presentación al que se refiere el citado medio, se argumenta que "la no presencia de animales vivos" es sin duda "una de las grandes evoluciones del nuevo Grand Prix". No obstante, dado que era un elemento importante del formato, explican que no quieren renunciar a "la presencia icónica de las vacas". Por este motivo, la solución que se ha encontrado es humanizar a estos animales con unos muñecos, dándoles "un papel clave en el storytelling de programa".