"Viajando con Chester" reunirá a Risto y a una exconcursante de OT tras 15 años

El próximo programa de "Viajando con Chester" reunirá, tras 15 años, a Risto Mejide y a Esther Aranda, una exconcursante de "Operación Triunfo 2008".

Risto Mejide tendrá el próximo martes una entrevista muy tensa en "Viajando con Chester", donde se reencontrará con Esther Aranda, una exconcursante de "Operación Triunfo 2008", edición en la que el presentador era miembro del jurado y del que Esther recibió duras críticas.

15 años después de aquellos momentos, Esther tendrá la oportunidad de encontrar respuestas y preguntarle a Risto "¿por qué conmigo? ¿Por qué fuiste tan capullo? ¿Era tú trabajo o un papel?". Preguntas que el presentador le ha contestado en la entrevista, en la que también ha asegurado que "jamás te he odiado".

Y es que Esther Aranda, que aparcó su carrera musical y ahora es propietaria de varios restaurantes, sufrió una de las críticas más brutales en la historia del concurso, no solo por parte de Risto, sino también por parte de Noemí Galera, directora del casting de "Operación Triunfo". Tales fueron las críticas que cuando salió del programa "me señalaban con el dedo por la calle y me decían, 'esa es la que canta mal', telita de duro" tal y como ha confesado en su entrevista con Risto.

Los 'dardos' de Esther Aranda al jurado de "Operación Triunfo"

No es la primera entrevista en la que la empresaria habla sobre su paso por el conocido concurso musical de Televisión Española. En el pódcast de Malbert, "Querido Hater", Esther Aranda llegó a asegurar que Risto no era el peor dentro del jurado del concurso: "Noemí Galera tampoco era muy bella persona... Todavía me acuerdo de lo de 'OT no es odio'. ¿OT no es odio? ¿Cuándo? En las ediciones de después, porque en la mía era un puto circo".

Una de las críticas más brutales que se recuerdan, fue la de Risto hacia Esther Aranda por su interpretación del tema 'Las de la intuición' de Shakira: "Esta noche solo estás nominada porque no podemos expulsarte directamente". Una crítica que se volvió viral por lo duro que fue Risto a pesar de haber avisado que iba a ser 'suave'.