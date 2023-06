Clara Lago manda a Grison a Urgencias ante la mirada incrédula de Broncano

El colaborador de 'La Resistencia' mostró a la actriz y al presentador de Movistar una herida que tiene al final de la espalda, impresionando a todos los presentes: "No voy a ir".

Clara Lago fue la invitada de La Resistencia de este miércoles y se tomó muy en serio su papel. Es habitual que quienes acuden al programa de Broncano en Movistar promocionen sus últimos trabajos y la actriz lo cumplió al pie de la letra. Pues la madrileña no sólo mencionó su última serie para Netflix, Canes, sino que además habló de un libro solidario, de un audiolibro y hasta de dos restaurantes que regenta en Madrid. Pero la intérprete hizo algo más, pues se convirtió en enfermera y "atendió" a Grison.

El colaborador de La Resistencia no dudó ni un segundo en mostrarle una herida que tiene a la altura del coxis. ¿El motivo? Todo ocurrió minutos antes, el también músico había mostrado cierta preocupación ante este problema de salud. Es más, quiso compartirlo con todos, no solo con Clara y Broncano, que enseñó a cámara de qué se trataba. Presentador y actriz coincidieron en que debía acudir a un médico, pese a que una enfermera presente en la sala le restó importancia y le aseguró que esa lesión se curaba con ácidos grasos.

La herida de Grison por la que debería ir a Urgencias

Nada más empezar La Resistencia este miércoles, Grison ya mostró cierta preocupación con lo que le ocurría: "Tengo el culo como un p*** babuino. Estoy preocupado". Según el músico, la lesión ubicada en la zona del coxis, al final de la espalda, le produce fuertes dolores. Pero hay más, pues este narró en el escenario, ante la atenta mirada de todos, que hasta se le cayó parte de la piel mientras se duchaba. Las explicaciones provocaron en Broncano cierta curiosidad que quiso ver de qué se trataba y comprobar si se podía enseñar o no a cámara.

Tuit serio.



¿Tiene que ir a urgencias Grison por esto que le ha salido en el culo? pic.twitter.com/p8ENc0odrR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 31, 2023

"¡Ah! ¡Ah! Eso es una movida", soltó el presentador en cuanto vio la herida de Grison. Acto seguido, Broncano quiso tener una segunda opinión y buscó entre el público algún dermatólogo o alguien que pudiese valorar lo que él había visto, por si tenía que ir al médico o no. Así, la cámara enfocó el trasero del músico, provocando la sorpresa, y la preocupación, de los presentes. "¡A urgencias!", gritó uno del público. Hasta que la enfermera que se encontraba sentada en el Teatro Príncipe Gran Vía, que le aconsejaba echarse ácido: "Sí, ácido me voy a echar ahí", se negó.

Me leería el libro pero intentaría ir también al médico para curar esa herida, Grison. Por si la lectura falla. @ClaraLago1 pic.twitter.com/22cBZBwDXD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 31, 2023

Después de esto, llegaría el turno de Clara Lago y su consejo, ya que en plena entrevista le contaron el problema del músico, quien se acercó a ella para mostrarle la herida. La actriz se quedó atónita y le aseguró que no era nada bueno: "Es un tema. A mí me suena a que tiene que verte un profesional", le dijo. Tras esto, le haría una recomendación, relacionada con terapias alternativas, que consistía en leerse un libro, La enfermedad como camino. Pero Broncano siguió insistiendo en que fuese al médico: "Al médico no voy a ir".